Менше черг, більше сервісів – Сибіга анонсував підключення ще 40 дипустанов до нотаріальної системи

80 українських посольств і консульств надають нотаріальні послуги.

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В Києві розпочалася щорічна нарада керівників закордонних дипломатичних установ України «Від сили дипломатії до дипломатії сили». Захід відкрив Президент України Володимир Зеленський, а серед учасників були Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Почесним гостем став міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив про підключення ще 40 дипломатичних установ до системи авторизованого нотаріату, що збільшило загальну кількість таких установ до 80. «До кінця серпня ми плануємо підключити до системи всі дипломатичні установи України», — зазначив він, додавши, що пріоритет надано країнам Європи з найбільшою кількістю українських громадян.

У своєму виступі Сибіга подякував Президентові Зеленському за лідерство, яке забезпечує ключові зовнішньополітичні результати, та окреслив пріоритети МЗС. Зокрема, він анонсував підготовку нової Стратегії зовнішньополітичної діяльності, яка враховуватиме реалії війни. «Це основоположний документ, який має відповідати сучасним реаліям війни. Війна розставила багато крапок над «і» для нас як держави. Це нове усвідомлення має бути відображене в оновленій стратегії», — підкреслив міністр.

Сибіга також повідомив про плани чітко визначити формати стратегічних партнерств із країнами світу, які базуватимуться на практичних діях на підтримку України. Окрему увагу приділено розвитку відносин із українськими громадами за кордоном, спрощенню консульських послуг та реалізації закону про множинне громадянство.

До кінця 2025 року Україна відкриє чотири нові посольства — у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї, водночас скоротивши дипломатичну присутність на Кубі для перерозподілу ресурсів. Також планується відкриття понад 10 нових консульств, зокрема в Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, Франції та Польщі, а консульства в Анталії та Гданську отримають статус генеральних.

Міністр анонсував запуск нового формату співпраці Україна – Бенілюкс, який об’єднає Україну з Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Перше міністерське засідання у цьому форматі відбудеться найближчим часом. «Ми створюємо рівноправні формати та ініціативи. Ми пропонуємо рецепти та запрошуємо інших іти разом із нами. Україна-Південно-Східна Європа, Україна-Нордично-Балтійська Вісімка, Україна-Румунія-Молдова, Люблінський Трикутник, Веймар+», — зазначив Сибіга.

Серед інших ініціатив — запровадження посади Надзвичайного і Повноважного Посла України при ЮНЕСКО. «Однією з цілей російського агресора є українська культурна спадщина. Ми маємо її захищати та відбудовувати. Україна повинна бути представлена в керівних органах ЮНЕСКО. І сьогодні, у присутності мого друга й колеги, міністра закордонних справ Франції, я хочу висловити щиру вдячність за підтримку та діяльність ЮНЕСКО, а також за допомогу у відновленні нашої культурної спадщини», — підкреслив міністр, висловивши подяку Франції за підтримку в цьому напрямі.

Сибіга також наголосив на важливості синхронізації санкційної політики з партнерами. «Ми виконуємо важливу «домашню роботу». Наприкінці червня — початку липня ми синхронізували з ЄС санкційні пакети з тринадцятого по сімнадцятий. Незабаром імплементуємо вісімнадцятий. Також ініціювали зміни до законодавства для гармонізації санкційного тиску», — повідомив він.

Окрему увагу міністр приділив комунікаціям, зазначивши, що МЗС затвердило посібник із цифрових візуальних комунікацій. «Нас мають впізнавати. Ми маємо виглядати сучасно», — підкреслив він, наголосивши на важливості айдентики для української дипломатії.

Вперше МЗС розробило Стратегію України щодо Арктики, Антарктики та Світового океану, що, за словами Сибіги, забезпечить голос України в глобальних процесах. Крім того, на полях наради планується підписання низки меморандумів і документів, які розширять мережу партнерств і зміцнять інституційну спроможність дипломатичної служби.

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