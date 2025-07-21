Практика судів
  1. В Україні

Володимир Зеленський окреслив цілі наступних переговорів з РФ

17:22, 21 липня 2025
Серед завдань – повернення дітей і полонених, підготовка зустрічі з Путіним.
Володимир Зеленський окреслив цілі наступних переговорів з РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками українських посольств, під час якої визначив ключові зовнішньополітичні пріоритети. Зокрема, він наголосив на необхідності активізувати дипломатичні зусилля для підготовки наступного етапу переговорів із Росією, серед головних тем яких — повернення викрадених Росією дітей, звільнення українських полонених та організація зустрічі на рівні лідерів.

«Нам потрібно більше динаміки в перемовинах для закінчення війни. Це складний напрям. І ми всі розуміємо, що справді результативні перемовини можуть бути тільки на рівні лідерів. Зараз наші представники готують ще щонайменше один обмін із Росією – і секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч представників у Туреччині. Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів. Я прошу вас інформувати країни вашого перебування про необхідність саме такого переговорного підходу, саме такої адженди та забезпечувати Україні необхідну політичну підтримку», - вкзаав Президент.

Серед інших завдань Зеленський назвав:

  • забезпечення постачання зброї, передусім усіх типів дронів, шляхом пошуку додаткового фінансування через дипломатичні канали;
  • робота над арештом і передачою російських активів, посилення санкційного тиску та конкретна відповідальність за війну;
  • інтеграція України до ЄС і НАТО, реалізацію безпекових угод і зміцнення партнерських форматів співпраці;
  • підтримку українців за кордоном та забезпечення усіх необхідних послуг з боку держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Іноземні експерти забезпечили об’єктивність і неупередженість відбору членів ВРП та ВККС – Вища рада правосуддя

Досвід роботи Етичної ради та Конкурсної комісії з добору членів ВККС у ВРП визнали успішним.

В СБУ заявили про виявлені ознаки російського впливу на НАБУ

Як зазначає СБУ, на обшуках у контактів Федора Христенка виявлені матеріали проваджень НАБУ та анкети кандидатів у детективи, що свідчить «про російський вплив на НАБУ та системні витоки інформації».

Денис Маслов вніс законопроект про підвищення окладів суддям місцевих судів до 90 тисяч грн, але є нюанс

Зміни передбачають обрахунок окладів суддів в орудних величинах, а розмір орудної величини буде встановлено Кабміном, доручення якому з «бажаним» розміром цієї величини міститься в іншому законопроекті, який зареєстрували Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Данило Гетманцев та інші.

Повинна бути ясність у стратегії уряду в широкому наборі реформ – голова місії МВФ по Україні

Керівник місії МВФ по Україні Гевін Грей зазначив, що для МВФ важливо, щоб партнери могли сказати всім зацікавленим сторонам, що Україна продовжує реформи.

У бюджетному комітеті вважають, що міжнародним партнерам час дозволити використовувати їх допомогу на потреби ЗСУ

Наразі міжнародні партнери не дозволяють використовувати їхню допомогу на потреби сектору оборони України, крім Великої Британії.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду