Володимир Зеленський окреслив цілі наступних переговорів з РФ

Серед завдань – повернення дітей і полонених, підготовка зустрічі з Путіним.

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками українських посольств, під час якої визначив ключові зовнішньополітичні пріоритети. Зокрема, він наголосив на необхідності активізувати дипломатичні зусилля для підготовки наступного етапу переговорів із Росією, серед головних тем яких — повернення викрадених Росією дітей, звільнення українських полонених та організація зустрічі на рівні лідерів.

«Нам потрібно більше динаміки в перемовинах для закінчення війни. Це складний напрям. І ми всі розуміємо, що справді результативні перемовини можуть бути тільки на рівні лідерів. Зараз наші представники готують ще щонайменше один обмін із Росією – і секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч представників у Туреччині. Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів. Я прошу вас інформувати країни вашого перебування про необхідність саме такого переговорного підходу, саме такої адженди та забезпечувати Україні необхідну політичну підтримку», - вкзаав Президент.

Серед інших завдань Зеленський назвав:

забезпечення постачання зброї, передусім усіх типів дронів, шляхом пошуку додаткового фінансування через дипломатичні канали;

робота над арештом і передачою російських активів, посилення санкційного тиску та конкретна відповідальність за війну;

інтеграція України до ЄС і НАТО, реалізацію безпекових угод і зміцнення партнерських форматів співпраці;

підтримку українців за кордоном та забезпечення усіх необхідних послуг з боку держави.

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