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В СБУ заявили про виявлені ознаки російського впливу на НАБУ

17:25, 21 липня 2025
Як зазначає СБУ, на обшуках у контактів Федора Христенка виявлені матеріали проваджень НАБУ та анкети кандидатів у детективи, що свідчить «про російський вплив на НАБУ та системні витоки інформації».
В СБУ заявили про виявлені ознаки російського впливу на НАБУ
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Служба безпеки в ході обшуків у контактів нардепа від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка виявила матеріали проваджень НАБУ, а також анкети кандидатів у детективи, що, як зазначає СБУ у відео, свідчить «про російський вплив на Бюро та системні витоки інформації».

Судячи з анкет, у них містилися характеристики кандидатів у детективи НАБУ.

Також СБУ зазначає, що керівник підрозділу детективів НАБУ і кандидат на посаду директора БЕБ Олександр Скомаров перебував з депутатом Христенко «у тісному контакті».

Нагадаємо, що Олександр Скомаров був кандидатом на посаду очільника Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Він був одним з 16 кандидатів на директора БЕБ, які пройшли до фінального етапу співбесід.

«Зафіксовано, як у 2022 році під час повномасштабного вторгнення дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що належав дружині Христенка.

Олександр Скомаров брав участь у конкурсі на очільника ще одного правоохоронного органу України – Бюро економічної безпеки. Слідство встановило, що у разі виграшу конкурсу, український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скомаров, як новий керівник БЕБ, сприятиме закриттю кримінального провадження щодо нього. Відповідна інформація підтверджена доказами листування Коломойського з одним зі своїх підлеглих», вказує СБУ.

«Під час обшуків у контактерів депутата від забороненої партії ОПЗЖ Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, зокрема документи негласного стеження за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи Бюро, що свідчить про російський вплив та системні витоки інформації з антикорупційного відомства.

Служба безпеки проводить комплексні заходи, щоб встановити всі обставини можливих агентурних проникнень російських спецслужб в Національне антикорупційне бюро», підкреслили у СБУ.

Як раніше повідомлялося, СБУ та ОГП викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, цей парламентар був топовим агентом ФСБ РФ (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Згодом СБУ також повідомило, що виявило «крота» у НАБУ. «За результатами комплексних заходів у Києві затримано співробітника Центрального апарату НАБУ, який працює в найелітнішому закритому підрозділі «Д-2» та шпигував для російської спецслужби. Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Януковича», зазначили у СБУ.

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НАБУ СБУ

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В СБУ заявили про виявлені ознаки російського впливу на НАБУ

Як зазначає СБУ, на обшуках у контактів Федора Христенка виявлені матеріали проваджень НАБУ та анкети кандидатів у детективи, що свідчить «про російський вплив на НАБУ та системні витоки інформації».

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