Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

В СБУ заявили о выявленных признаках российского влияния на НАБУ

17:25, 21 июля 2025
Как отмечает СБУ, при обысках у контактов Федора Христенко обнаружены материалы производств НАБУ и анкеты кандидатов в детективы, что свидетельствует «о российском влиянии на НАБУ и системных утечках информации».
В СБУ заявили о выявленных признаках российского влияния на НАБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности в ходе обысков у контактов нардепа от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко обнаружила материалы производств НАБУ, а также анкеты кандидатов в детективы, что, как отмечает СБУ в видео, свидетельствует «о российском влиянии на Бюро и системных утечках информации».

Судя по анкетам, в них содержались характеристики кандидатов в детективы НАБУ.

Также СБУ отмечает, что руководитель подразделения детективов НАБУ и кандидат на должность директора БЭБ Александр Скомаров находился с депутатом Христенко «в тесном контакте».

Напомним, что Александр Скомаров был кандидатом на должность главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Он был одним из 16 кандидатов на директора БЭБ, которые прошли в финальный этап собеседований.

«Зафиксировано, как в 2022 году во время полномасштабного вторжения жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем жене Христенко.

Александр Скомаров участвовал в конкурсе на главу еще одного правоохранительного органа Украины – Бюро экономической безопасности. Следствие установило, что в случае выигрыша конкурса украинский олигарх Игорь Коломойский надеялся, что Скомаров, как новый руководитель БЭБ, будет способствовать закрытию уголовного производства в отношении него. Соответствующая информация подтверждена доказательствами переписки Коломойского с одним из своих подчиненных», — указывает СБУ.

«Во время обысков у контактеров депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Христенко нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласного наблюдения за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, что свидетельствует о российском влиянии и системных утечках информации из антикоррупционного ведомства.

Служба безопасности проводит комплексные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства возможных агентурных проникновений российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро», — подчеркнули в СБУ.

Как ранее сообщалось, СБУ и ОГП разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела, этот парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Впоследствии СБУ также сообщило, что обнаружило «крота» в НАБУ. «По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном закрытом подразделении «Д-2» и шпионил для российской спецслужбы. Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича», — отметили в СБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ СБУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранные эксперты обеспечили объективность и беспристрастность отбора членов ВСП и ВККС – Высший совет правосудия

Опыт работы Этического совета и Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС в ВСП признали успешным.

В СБУ заявили о выявленных признаках российского влияния на НАБУ

Как отмечает СБУ, при обысках у контактов Федора Христенко обнаружены материалы производств НАБУ и анкеты кандидатов в детективы, что свидетельствует «о российском влиянии на НАБУ и системных утечках информации».

Денис Маслов внес законопроект о повышении окладов судьям местных судов до 90 тысяч грн, но есть нюанс

Изменения предусматривают расчет окладов судей в орудных величинах, а размер орудной величины будет установлен Кабмином, поручение которому с «желаемым» размером этой величины содержится в другом законопроекте, который зарегистрировали Руслан Стефанчук, Галина Третьякова, Даниил Гетманцев и другие.

Должна быть ясность в стратегии правительства в широком наборе реформ – глава миссии МВФ по Украине

Руководитель миссии МВФ по Украине Гевин Грей отметил, что для МВФ важно, чтобы партнеры могли сказать всем заинтересованным сторонам, что Украина продолжает реформы.

В бюджетном комитете считают, что международным партнерам пора разрешить использовать их помощь на нужды ВСУ

Сейчас международные партнеры не разрешают использовать свою помощь на нужды сектора обороны Украины, кроме Великобритании.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду