В СБУ заявили о выявленных признаках российского влияния на НАБУ

Как отмечает СБУ, при обысках у контактов Федора Христенко обнаружены материалы производств НАБУ и анкеты кандидатов в детективы, что свидетельствует «о российском влиянии на НАБУ и системных утечках информации».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности в ходе обысков у контактов нардепа от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко обнаружила материалы производств НАБУ, а также анкеты кандидатов в детективы, что, как отмечает СБУ в видео, свидетельствует «о российском влиянии на Бюро и системных утечках информации».

Судя по анкетам, в них содержались характеристики кандидатов в детективы НАБУ.

Также СБУ отмечает, что руководитель подразделения детективов НАБУ и кандидат на должность директора БЭБ Александр Скомаров находился с депутатом Христенко «в тесном контакте».

Напомним, что Александр Скомаров был кандидатом на должность главы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Он был одним из 16 кандидатов на директора БЭБ, которые прошли в финальный этап собеседований.

«Зафиксировано, как в 2022 году во время полномасштабного вторжения жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем жене Христенко.

Александр Скомаров участвовал в конкурсе на главу еще одного правоохранительного органа Украины – Бюро экономической безопасности. Следствие установило, что в случае выигрыша конкурса украинский олигарх Игорь Коломойский надеялся, что Скомаров, как новый руководитель БЭБ, будет способствовать закрытию уголовного производства в отношении него. Соответствующая информация подтверждена доказательствами переписки Коломойского с одним из своих подчиненных», — указывает СБУ.

«Во время обысков у контактеров депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Христенко нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласного наблюдения за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, что свидетельствует о российском влиянии и системных утечках информации из антикоррупционного ведомства.

Служба безопасности проводит комплексные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства возможных агентурных проникновений российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро», — подчеркнули в СБУ.

Как ранее сообщалось, СБУ и ОГП разоблачили действующего народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела, этот парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Впоследствии СБУ также сообщило, что обнаружило «крота» в НАБУ. «По результатам комплексных мероприятий в Киеве задержан сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном закрытом подразделении «Д-2» и шпионил для российской спецслужбы. Как установило расследование, подрывную деятельность агента координировал предатель Дмитрий Иванцов – заместитель руководителя охраны Януковича», — отметили в СБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.