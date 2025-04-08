В конкурсе на директора Бюро экономической безопасности остается 16 кандидатов, из которых почти половина – сотрудники НАБУ

Следующий этап оценки 16 кандидатов на директора БЭБ состоится 16 апреля

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Все 16 кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности 7 апреля успешно прошли тестирование на знание законодательства.

На заседании 8 апреля глава конкурсной комиссии по отбору директора Лаура Стефан объявила, что все кандидаты проходят на следующий этап. Следует отметить, что на заседании присутствовали только трое членов комиссии от «международников». Тем не менее, несмотря на отсутствие кворума, Стефан отметила, что «нам не нужно принимать сегодня решение, потому что все кандидаты прошли предыдущий этап конкурса».

Следующий этап состоится 16 апреля. При этом в один день пройдет выполнение кандидатами практических заданий на владение профессиональными практическими умениями и навыками – в 10 утра, уже в 14:00 – выполнение практических заданий на наличие организационных и лидерских качеств, а в 16:00 – оценка личностных компетенций.

Участие в этих этапах должны принять 16 кандидатов. Из них почти половина – это сотрудники НАБУ.

1. Борисенко Олег Владимирович (руководитель Территориального управления БЭБ в Черновицкой области, был старшим детективом НАБУ, участвовал в конкурсе на директора НАБУ)

2. Буртовой Михаил Алексеевич (старший детектив НАБУ, участвовал в конкурсе на директора НАБУ)

3. Ворвуль Максим Васильевич (заместитель руководителя Третьего подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов НАБУ, участвовал в конкурсе на директора НАБУ)

4. Даменцов Руслан Васильевич (заместитель руководителя Второго подразделения детективов Четвертого Главного подразделения детективов НАБУ)

5. Дубовик Виктор Викторович (генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента)

6. Ковчи Аттила Ласлович (прокурор Офиса Генпрокурора, участвовал в конкурсе на директора БЭБ в 2021 году)

7. Маштабей Сергей Валентинович (главный специалист отдела по вопросам цифрового развития на транспорте в Мининфраструктуры, уже участвовал в 2021 году в конкурсе на директора БЭБ, на должность директора ГП «ИСС», которое относится к сфере ГСА, на директора НАБУ и в других конкурсах)

8. Омаров Амил Азад оглы (руководитель Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова)

9. Пахомов Руслан Владимирович (работал в ООО «ЭНТЕРПРАЙЗ БИЗНЕС СОЛЮШИНЗ», ООО «МЕДИА ГРУППА Украина», ООО «ТЕЛЕ ПРО», ООО «ФРОНТ СИНЕМА», ООО «СЕГОДНЯ МУЛЬТИМЕДИА» и других)

10. Рачинский Руслан Михайлович (экс-заместитель начальника ГУ ГНС в Киевской области, работал там до 2024 года)

11. Ситников Александр Анатольевич (начальник отдела внутреннего контроля в САП, до этого начальник отдела в Офисе Генпрокурора)

12. Скомаров Александр Викторович (руководитель Второго Главного подразделения детективов НАБУ, участвовал в конкурсе на главу НАПК)

13. Татаринов Роман Владимирович (в 2021 году был заместителем начальника Главного управления – начальником управления Главного следственного управления Государственной фискальной службы)

14. Цивинский Александр Игоревич (руководитель подразделения детективов НАБУ, участвовал в конкурсе на должность директора НАБУ и дошел почти до финала)

15. Шепетин Игорь Олегович (оперуполномоченный по особо важным делам СБУ)

16. Яроменок Роман Александрович (старший детектив НАБУ, неоднократно участвовал в конкурсе на должность судьи Конституционного Суда Украины).

Автор: Наталя Мамченко

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