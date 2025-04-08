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Керувати Бюро економічної безпеки тимчасово буде Максим Кутерга

13:29, 8 квітня 2025
Кабмін поклав обов’язки керівника БЕБ на заступника директора Бюро Максима Кутергу.
Керувати Бюро економічної безпеки тимчасово буде Максим Кутерга
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Кабмін 8 квітня тимчасово поклав виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) на Максима Кутергу.

Максим Кутерига з липня 2024 є заступником Директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Бюро економічної безпеки України.

До цього був керівником територіального управління БЕБ у Київській області.

Слід зазначити, що 8 квітня також відбулося засідання комісії з проведення конкурсу на
зайняття посади Директора Бюро економічної безпеки. Однак на ньому був відсутній кворум – було лише 3 члена від міжнародних організацій: Джеймс Вассерстром, Донатас Маласкевічюс і голова комісії Лаура Стефан.

На засіданні мало відбутися затвердження результатів тестування на знання законодавства.

«На жаль, у нас немає кворуму. На щастя, нам не потрібно приймати сьогодні рішення, бо всі кандидати пройшли попередній етап конкурсу. Отже, оскільки жоден кандидат не вибуває з конкурсу, то нам не потрібно приймати рішення. І ми можемо перейти далі до проведення конкурсу. Наступний етап буде оголошений засобами електронного зв’язку онлайн. Але важливо, що всі кандидати, які брали участь у тестуванні на знання законодавства, пройшли його. Найважливіше, що процедура продовжується» – заявила Лаура Стефан.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України бюро економічної безпеки

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