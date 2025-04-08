Єврокомісія запустить новий план «Континент ШІ» для спрощення правил розвитку штучного інтелекту в ЄС

В Єврокомісії вирішили, що треба наздоганяти інші країни в розвитку ШІ і спростити правила для технологічних компаній.

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Єврокомісія розробила план "Континент ШІ" з метою оптимізації правил ЄС щодо розробки штучного інтелекту, щоб зробити їх більш прийнятними для компаній, які намагаються адаптуватися до американських тарифів. Про це повідомила газета Politico.

Згідно з проектом документа, ЄК хоче спростити правила та позбутися перешкод, які, на її думку, заважають фєвропейським компаніям у конкуренції зі США та Китаєм.

За даними видання, стратегія спільноти "враховує побоювання, висловлені великими технологічними компаніями та лідерами в галузі штучного інтелекту", які виступили проти закону ЄС про ШІ та інші положення цифрового законодавства.

У документі, який буде оприлюднено у середу, перераховані заходи щодо підвищення рівня обчислювальної потужності та високоякісних даних, необхідних для навчання моделей ШІ, а також умови впровадження технології у галузі.

Брюссель також має намір досягти прогресу у створенні п'яти гігафабрик ШІ в ЄС, які спеціалізуватимуться на навчанні найскладніших, дуже великих моделей штучного інтелекту. ЄС має намір також "потроїти потужності" центрів обробки даних у Європі протягом наступних п'яти-семи років.

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