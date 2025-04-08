Еврокомиссия запустит новый план «Континент ИИ» для упрощения правил развития искусственного интеллекта в ЕС

В Еврокомиссии решили, что нужно догонять другие страны в развитии ИИ и упростить правила для технологических компаний.

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Еврокомиссия разработала план "Континент ИИ" с целью оптимизации правил ЕС, касающихся разработки искусственного интеллекта, чтобы сделать их более приемлемыми для компаний, пытающихся адаптироваться к американским тарифам. Об этом сообщила газета Politico.

Согласно проекту документа, ЕК хочет упростить правила и избавиться от препятствий, которые, по ее мнению, мешают европейским компаниям в конкуренции с США и Китаем.

По данным издания, стратегия сообщества "учитывает опасения, высказанные крупными технологическими компаниями и лидерами в области искусственного интеллекта", которые выступили против закона ЕС об ИИ и других положений цифрового законодательства.

В документе, который будет обнародован в среду, перечислены меры по повышению уровня вычислительной мощности и высококачественных данных, необходимых для обучения моделей ИИ, а также условия внедрения технологии в отрасли.

Брюссель также намерен добиться прогресса в создании пяти гигафабрик ИИ в ЕС, которые будут специализироваться на обучении самых сложных, очень больших моделей искусственного интеллекта. ЕС намерен также "утроить мощности" центров обработки данных в Европе в течение следующих пяти-семи лет.

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