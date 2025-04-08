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Кабмин отменил 204 регуляторных требования – в первую очередь в сфере медицины и санитарного контроля

13:17, 8 апреля 2025
Теперь не нужно будет оформлять согласование проекта перепрофилирования предприятия, получать санитарный паспорт на транспорт, брать заключение о возможности строительства оздоровительного учреждения.
Кабмин отменил 204 регуляторных требования – в первую очередь в сфере медицины и санитарного контроля
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство приняло ряд решений по отмене 204 регулирующих инструментов в различных сферах.

В частности, во время заседания Кабинета Министров 8 апреля он отметил, что отменено 150 регуляторных инструментов в сфере медицины и санитарного контроля, 15 инструментов в сферах охраны труда, торговли, строительства и пожарной безопасности, а также 22 инструмента, касающихся правоохранительной деятельности, экологии, агропромышленного комплекса и других сфер.

«Теперь не нужно будет оформлять согласование проекта перепрофилирования предприятия, получать санитарный паспорт на транспорт, брать заключение о возможности строительства оздоровительного учреждения и т.д. Экономический эффект принятых сегодня решений составит более 600 млн грн», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что в ближайших планах предусмотрено отменить еще более сотни регуляторных инструментов, большинство из которых находятся в компетенции Министерства защиты окружающей среды, МОЗ и Министерства экономики.

«Соответствующие протокольные поручения даны этим и другим государственным учреждениям», — сообщил он.

По словам Дениса Шмыгаля, до начала полномасштабной войны результативно работала межрегиональная группа по дерегуляции, и тогда было отменено более 1600 актов регулирования. Кроме того, в 2023 году была создана Межведомственная рабочая группа по дерегуляции, которая благодаря своей деятельности до сих пор уже аннулировала 138 регуляторных инструментов.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль

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