НБУ наложил миллионные штрафы на банки и финкомпании за нарушения в сфере финмониторинга и валютного контроля

Нацбанк применил к 6 банкам и 3 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

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Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам и трём небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает НБУ.

Общая сумма штрафов для банков составила более 59 миллионов гривен.

Основные нарушения:

ненадлежащая проверка клиентов;

игнорирование риск-ориентированного подхода;

несвоевременное предоставление информации НБУ;

нарушение требований валютного законодательства;

несоблюдение отчётности в условиях особого периода.

Кого оштрафовали:

АО «МИБ» — 20,5 млн грн

АО «БАНК «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ» — 20 млн грн

АБ «ПИВДЕННЫЙ» — 7,9 млн грн (два отдельных штрафа)

АО «ПРАВЕКС БАНК» — 5 млн грн + письменное предостережение

АО «СЕНС БАНК» — 4,1 млн грн

АО АКБ «ЛЬВОВ» — 2,05 млн грн + письменное предостережение

ПТ «САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ» — 51 тыс. грн

ПТ «Ломбард «ОНИКС ПЛЮС» ЧЕРНИК И К» и ООО «ФК «ФИНТЕК МЕРКУРИЙ» — письменные предостережения

Нарушения в основном касались несоблюдения требований Закона о предотвращении отмывания доходов, а также валютного регулирования и отчётности в условиях особого периода.

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