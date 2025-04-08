Практика судов
  1. В Украине

НБУ наложил миллионные штрафы на банки и финкомпании за нарушения в сфере финмониторинга и валютного контроля

13:18, 8 апреля 2025
Нацбанк применил к 6 банкам и 3 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
НБУ наложил миллионные штрафы на банки и финкомпании за нарушения в сфере финмониторинга и валютного контроля
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам и трём небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает НБУ.

Общая сумма штрафов для банков составила более 59 миллионов гривен.

Основные нарушения:

  • ненадлежащая проверка клиентов;
  • игнорирование риск-ориентированного подхода;
  • несвоевременное предоставление информации НБУ;
  • нарушение требований валютного законодательства;
  • несоблюдение отчётности в условиях особого периода.

Кого оштрафовали:

  • АО «МИБ» — 20,5 млн грн
  • АО «БАНК «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ» — 20 млн грн
  • АБ «ПИВДЕННЫЙ» — 7,9 млн грн (два отдельных штрафа)
  • АО «ПРАВЕКС БАНК» — 5 млн грн + письменное предостережение
  • АО «СЕНС БАНК» — 4,1 млн грн
  • АО АКБ «ЛЬВОВ» — 2,05 млн грн + письменное предостережение
  • ПТ «САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ» — 51 тыс. грн
  • ПТ «Ломбард «ОНИКС ПЛЮС» ЧЕРНИК И К» и ООО «ФК «ФИНТЕК МЕРКУРИЙ» — письменные предостережения

Нарушения в основном касались несоблюдения требований Закона о предотвращении отмывания доходов, а также валютного регулирования и отчётности в условиях особого периода.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ Нацбанк банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины за границей, которые не состояли на военном учете, смогут оформить паспорт, а тем, в отношении которых неверно внесены данные в Реестр «Оберег», придется обращаться в ТЦК

Судя по правовому регулированию Кабмина, на практике получится так, что мужчины, о которых в ТЦК нет никаких данных, смогут оформить паспорт за границей, а мужчины, в отношении которых в свое время данные были неверно перенесены в Реестр «Оберег», не смогут, и им придется физически обращаться в ТЦК.

Кабмин согласовал законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей ВАКС и Верховного Суда

Предусмотрено, что ВККС совместно с Общественным советом добропорядочности проверят декларации добропорядочности и родственных связей судей высших специализированных судов и Верховного Суда.

Временно руководить Бюро экономической безопасности будет Максим Кутерга

Кабмин возложил обязанности руководителя БЭБ на заместителя директора Бюро Максима Кутергу.

Кабмин назначил экс-члена КРАИЛ Геннадия Новикова главой государственного агентства ПлейСити

Правительство назначило руководителем агентства ПлейСити, которое будет заниматься вопросами азартных игр и лотерей, бывшего члена КРАИЛ Геннадия Новикова.

Вероника Крейденкова больше не в Общественном совете добропорядочности — что известно

За 2024 год координатор Общественного совета добропорядочности заработала почти $31 тыс.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова