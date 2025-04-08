НБУ наложил миллионные штрафы на банки и финкомпании за нарушения в сфере финмониторинга и валютного контроля

13:18, 8 апреля 2025
Нацбанк применил к 6 банкам и 3 небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.
Национальный банк применил меры воздействия к шести банкам и трём небанковским финансовым учреждениям за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. Об этом сообщает НБУ.
Общая сумма штрафов для банков составила более 59 миллионов гривен.
Основные нарушения:
- ненадлежащая проверка клиентов;
- игнорирование риск-ориентированного подхода;
- несвоевременное предоставление информации НБУ;
- нарушение требований валютного законодательства;
- несоблюдение отчётности в условиях особого периода.
Кого оштрафовали:
- АО «МИБ» — 20,5 млн грн
- АО «БАНК «УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ» — 20 млн грн
- АБ «ПИВДЕННЫЙ» — 7,9 млн грн (два отдельных штрафа)
- АО «ПРАВЕКС БАНК» — 5 млн грн + письменное предостережение
- АО «СЕНС БАНК» — 4,1 млн грн
- АО АКБ «ЛЬВОВ» — 2,05 млн грн + письменное предостережение
- ПТ «САНЛАЙТ ЭССЕТС И КОМПАНИЯ» — 51 тыс. грн
- ПТ «Ломбард «ОНИКС ПЛЮС» ЧЕРНИК И К» и ООО «ФК «ФИНТЕК МЕРКУРИЙ» — письменные предостережения
Нарушения в основном касались несоблюдения требований Закона о предотвращении отмывания доходов, а также валютного регулирования и отчётности в условиях особого периода.
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