НБУ наклав мільйонні штрафи на банки і фінкомпанії за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного контролю

13:18, 8 квітня 2025
Нацбанк застосував до 6 банків та 3 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.
Національний банк застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє НБУ.
Загальна сума штрафів для банків склала понад 59 мільйонів гривень.
Основні порушення:
- неналежна перевірка клієнтів;
- ігнорування ризик-орієнтованого підходу;
- несвоєчасне надання інформації НБУ;
- порушення вимог валютного законодавства;
- недотримання звітності в умовах особливого періоду.
Кого оштрафовано:
- АТ «МІБ» — 20,5 млн грн
- АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» — 20 млн грн
- АБ «ПІВДЕННИЙ» — 7,9 млн грн (два окремі штрафи)
- АТ «ПРАВЕКС БАНК» — 5 млн грн + письмове застереження
- АТ «СЕНС БАНК» — 4,1 млн грн
- АТ АКБ «ЛЬВІВ» — 2,05 млн грн + письмове застереження
- ПТ «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ» — 51 тис. грн
- ПТ «Ломбард «ОНІКС ПЛЮС» ЧЕРНИК І К» та ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» — письмові застереження
Порушення переважно стосувались недотримання вимог Закону про запобігання відмиванню доходів, а також валютного регулювання та звітності в особливий період.
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