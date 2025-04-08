НБУ наклав мільйонні штрафи на банки і фінкомпанії за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного контролю

Нацбанк застосував до 6 банків та 3 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

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Національний банк застосував до шести банків та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє НБУ.

Загальна сума штрафів для банків склала понад 59 мільйонів гривень.

Основні порушення:

неналежна перевірка клієнтів;

ігнорування ризик-орієнтованого підходу;

несвоєчасне надання інформації НБУ;

порушення вимог валютного законодавства;

недотримання звітності в умовах особливого періоду.

Кого оштрафовано:

АТ «МІБ» — 20,5 млн грн

АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» — 20 млн грн

АБ «ПІВДЕННИЙ» — 7,9 млн грн (два окремі штрафи)

АТ «ПРАВЕКС БАНК» — 5 млн грн + письмове застереження

АТ «СЕНС БАНК» — 4,1 млн грн

АТ АКБ «ЛЬВІВ» — 2,05 млн грн + письмове застереження

ПТ «САНЛАЙТ ЕССЕТС І КОМПАНІЯ» — 51 тис. грн

ПТ «Ломбард «ОНІКС ПЛЮС» ЧЕРНИК І К» та ТОВ «ФК «ФІНТЕК МЕРКУРІЙ» — письмові застереження

Порушення переважно стосувались недотримання вимог Закону про запобігання відмиванню доходів, а також валютного регулювання та звітності в особливий період.

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