Кабмін призначив колишнього члена КРАІЛ Геннадія Новікова головою державного агентства ПлейСіті

Уряд призначив очільником агентства ПлейСіті, яка буде займатися питаннями азартних ігор та лотерей екс-члена КРАІЛ Геннадія Новікова.

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Кабмін на засіданні 8 квітня призначив головою нового Державного агентства України ПлейСіті Геннадія Новікова.

Слід нагадати, що в лютому 2023 року Новікова було звільнено з посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін на засіданні 21 березня вирішив утворити державне агентство України ПлейСіті, яке буде займатися питаннями азартних ігор та лотерей.

Воно буде центральним органом виконавчої влади, а його діяльність буде координуватися через віце-прем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

До цього Кабмін поклав на Мінцифри функції із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері замість ліквідованої КРАІЛ.

Автор: Наталя Мамченко

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