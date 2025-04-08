Практика судів
  1. В Україні

Військовослужбовцям дозволили бронювати час та дату для шлюбу онлайн через Армія+

13:08, 8 квітня 2025
Захисники й захисниці пріоритетно обиратимуть дату та час церемонії.
Військовослужбовцям дозволили бронювати час та дату для шлюбу онлайн через Армія+
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В застосунку Армія+ запрацював сервіс для одруження військових онлайн у зручний час. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Щоб отримати найближчі дату і час військовослужбовець має подати заяву через Армія+ у розділі «Сервіси». Пріоритетність поширюється саме на авторизованих військових у застосунку.

Після того, як партнер чи партнерка підтвердять, що готові одружитися, Дія запропонує обрати дату і час. Посиланням на церемонію з’явиться у Дії у день весілля. Щоб одружитися, обидвом сторонам необхідно мати в Дії ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер.

«Ми розуміємо, що не всі військові можуть вирватися зі служби на кілька днів, та одружитися зі своїми партнером чи партнеркою. Тому ми даємо їм можливість зробити це дистанційно і без походу в ДРАЦС», – вказали у Міноборони.

Сума послуги складається з проведення церемонії у форматі відеоконференції (1 016 грн у робочі дні), державного мита (85 копійок) та комісії банку (1.44% від суми мита). Після церемонії у Дії з’явиться цифрове свідоцтво про одруження. Також можна замовити і фізичне, яке доставлять Укрпоштою чи кур’єром. Його ціна становитиме 390 гривень на кожну адресу.

Військові матимуть пріоритет на одруження через Дію, адже Уряд ухвалив постанову. Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів під час засідання 4 квітня вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення державної в електронній формі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шлюб військовослужбовці АРМА Дія Міністерство цифрової трансформації Міноборони

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керувати Бюро економічної безпеки тимчасово буде Максим Кутерга

Кабмін поклав обов’язки керівника БЕБ на заступника директора Бюро Максима Кутергу.

Кабмін призначив колишнього члена КРАІЛ Геннадія Новікова головою державного агентства ПлейСіті

Уряд призначив очільником агентства ПлейСіті, яка буде займатися питаннями азартних ігор та лотерей екс-члена КРАІЛ Геннадія Новікова.

Вероніка Крейденкова більше не в Громадській раді доброчесності — що відомо

За 2024 рік координатор Громадської ради доброчесності заробила майже $31 тис.

Кримінальна справа, яка надійшла з порушенням підсудності, передається на розгляд іншого суду, якщо це порушення виявлено до початку судового розгляду – ОП ККС ВС

На думку Об’єднаної палати ККС ВС, у разі виявлення після початку судового розгляду обставин, що можуть вплинути на визначення підсудності, продовження розгляду справи судом, який розпочав такий розгляд, не становить «порушення правила підсудності», і не є підставою для скасування судових рішень.

Кабмін зобов’язав спортклуби, що мають право використовувати спортивну вогнепальну зброю, отримати новий лист-підтвердження

Заклади фізичної культури і спорту, освіти, бази олімпійської підготовки, що мають право використовувати у своїй діяльності спортивну вогнепальну зброю, повинні отримати новий лист-підтвердження від міністерства за новими правилами.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова