Військовослужбовцям дозволили бронювати час та дату для шлюбу онлайн через Армія+

Захисники й захисниці пріоритетно обиратимуть дату та час церемонії.

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В застосунку Армія+ запрацював сервіс для одруження військових онлайн у зручний час. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Щоб отримати найближчі дату і час військовослужбовець має подати заяву через Армія+ у розділі «Сервіси». Пріоритетність поширюється саме на авторизованих військових у застосунку.

Після того, як партнер чи партнерка підтвердять, що готові одружитися, Дія запропонує обрати дату і час. Посиланням на церемонію з’явиться у Дії у день весілля. Щоб одружитися, обидвом сторонам необхідно мати в Дії ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер.

«Ми розуміємо, що не всі військові можуть вирватися зі служби на кілька днів, та одружитися зі своїми партнером чи партнеркою. Тому ми даємо їм можливість зробити це дистанційно і без походу в ДРАЦС», – вказали у Міноборони.

Сума послуги складається з проведення церемонії у форматі відеоконференції (1 016 грн у робочі дні), державного мита (85 копійок) та комісії банку (1.44% від суми мита). Після церемонії у Дії з’явиться цифрове свідоцтво про одруження. Також можна замовити і фізичне, яке доставлять Укрпоштою чи кур’єром. Його ціна становитиме 390 гривень на кожну адресу.

Військові матимуть пріоритет на одруження через Дію, адже Уряд ухвалив постанову. Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів під час засідання 4 квітня вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення державної в електронній формі.

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