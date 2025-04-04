Уряд змінив порядок реєстрації шлюбу онлайн для військовослужбовців – що передбачено

Військовослужбовці зможуть проходити електронну ідентифікацію та автентифікацію за допомогою «Армія+».

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Кабінет Міністрів під час засідання 4 квітня вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо проведення державної в електронній формі. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, зміни передбачають, що заявники з числа військовослужбовців, крім військовослужбовців СБУ та осіб, які входять до складу розвідувальних органів, можуть також проходити електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони «Армія+».

Також встановлено, що дата та час проведення державної реєстрації шлюбу в електронній формі для військовослужбовця, що пройшов електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням Порталу «Армія+», пропонуються у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) пріоритетно.

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