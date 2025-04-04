У Японії популярне шоу сфальсифікувало інтерв’ю, щоб показати, нібито китайці їдять ворон

У справжньому інтерв’ю китаянка згадувала, що в деяких регіонах Китаю вживають у їжу голубів — птахів, які традиційно вважаються делікатесом, — однак під час монтажу її слова перекрутили, приписавши китайцям поїдання ворон.

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Японське телешоу Monday Late Night опинилося у центрі скандалу після того, як його творці зманіпулювали інтерв’ю з китаянкою, аби створити враження, що в Китаї їдять ворон. Про це повідомляє Independent.

Зокрема, у сюжеті, що вийшов на телеканалі Nippon TV, жінка з Китаю розповіла, що рідко бачить ворон у себе на батьківщині. В іншій частині розмови вона згадала, що деякі китайці їдять голубів. Однак під час монтажу ці два твердження об’єднали так, щоб склалося враження: ворони зникли, бо їх усі з’їли. У фінальній версії жінка нібито каже: «Їх просто тушкують і їдять — от і все».

Як відомо, голуби вважаються делікатесом у багатьох частинах світу, включаючи Китай.

Цей монтаж викликав обурення глядачів, які звинуватили програму в поширенні шкідливих стереотипів та спотворенні слів співрозмовниці. Після хвилі критики телеканал опублікував вибачення китайською та японською мовами та видалив випуск з ефіру.

«Таке не має траплятися в телевізійному виробництві. Ми щиро вибачаємося перед глядачами та героїнею сюжету. Ми ретельно переглянемо наші виробничі процеси, щоб це не повторилося», — йдеться в заяві.

Як з’ясувалося, монтажем займався позаштатний редактор, який навмисно зманіпулював інтерв’ю, вважаючи, що це зробить шоу цікавішим. Президент Nippon TV Хіроюкі Фукуда визнав, що вуличні опитування будуть тимчасово зупинені, і публічно вибачився.

«Це була свідома маніпуляція з метою зробити сюжет більш розважальним. Усе в цьому процесі було недоречним», — зазначив він.

Під час передпрем’єрної перевірки співробітники не помітили фальсифікації. Відомо, що режисер доручив команді перевірити правдивість твердження — один із співробітників справді знайшов інформацію про поодинокі випадки вживання ворон у їжу в окремих регіонах Китаю. На цьому тлі до сюжету додали пояснення, що така практика не є масовою.

Лише після виходу програми в ефір і хвилі обурення в соцмережах з’ясувалося, що слова героїні були навмисно перекручені. Згодом жінка прокоментувала інцидент у соцмережах, заявивши, що її цитати вирвали з контексту: вона говорила про приготування вечері у стилі «хот-пот» і згадувала голубів, а не ворон.

«Я сказала, що ми їмо голубів — тому їх і мало на вулицях. Але все було злісно змонтовано», — цитує її South China Morning Post.

Експерти наголошують, що подібна дезінформація шкодить не лише репутації окремих людей, а й загострює етнічні упередження.

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