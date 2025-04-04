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В Японии популярное шоу сфальсифицировало интервью, чтобы показать, будто китайцы едят ворон

17:11, 4 апреля 2025
В настоящем интервью китаянка упоминала, что в некоторых регионах Китая употребляют в пищу голубей — птиц, традиционно считающихся деликатесом, — однако во время монтажа ее слова извратили, приписав китайцам поедание ворон.
В Японии популярное шоу сфальсифицировало интервью, чтобы показать, будто китайцы едят ворон
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Японское телешоу Monday Late Night оказалось в центре скандала после того, как его создатели смонтировали интервью с китаянкой таким образом, чтобы создать впечатление, будто в Китае едят ворон. Об этом сообщает Independent.

В частности, в сюжете, вышедшем на телеканале Nippon TV, женщина из Китая рассказала, что у себя на родине редко видит ворон. В другой части беседы она упомянула, что некоторые китайцы едят голубей. Однако при монтаже эти два высказывания объединили так, что возникло впечатление: ворон стало мало, потому что их съели. В финальной версии женщина якобы говорит: «Их просто тушат и едят — вот и все».

Известно, что голуби считаются деликатесом во многих частях мира, включая Китай.

Такой монтаж вызвал возмущение зрителей, которые обвинили программу в распространении вредных стереотипов и искажении слов собеседницы. После волны критики телеканал опубликовал извинения на китайском и японском языках и удалил выпуск из эфира.

«Такого не должно происходить в телевизионном производстве. Мы искренне приносим извинения зрителям и героине сюжета. Мы тщательно пересмотрим наш производственный процесс, чтобы подобное не повторилось», — говорится в заявлении.

Как выяснилось, монтажом занимался внештатный редактор, который сознательно исказил интервью, полагая, что это сделает шоу более интересным. Президент Nippon TV Хироюки Фукуда признал, что уличные опросы в рамках программы временно приостанавливаются, и принес публичные извинения.

«Это была преднамеренная манипуляция с целью сделать сюжет более развлекательным. Все в этом процессе было недопустимо», — отметил он.

Во время предпремьерной проверки сотрудники не заметили фальсификацию. Известно, что режиссер поручил команде проверить достоверность высказывания — один из сотрудников действительно нашел информацию о единичных случаях употребления ворон в пищу в отдельных регионах Китая. В результате в сюжет добавили пояснение, что такая практика не является распространенной.

Только после выхода передачи в эфир и шквала критики в соцсетях стало известно, что слова героини были намеренно искажены. Позднее женщина прокомментировала инцидент в соцсетях, заявив, что ее цитаты вырвали из контекста: она говорила о приготовлении ужина в стиле хот-пот и имела в виду голубей, а не ворон.

«Я сказала, что мы едим голубей — поэтому их и мало на улицах. Но все было злонамеренно смонтировано», — цитирует ее South China Morning Post.

Эксперты подчеркивают, что подобная дезинформация вредит не только репутации отдельных людей, но и усиливает этнические предубеждения.

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Япония Китай

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