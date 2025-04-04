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Партнеры из Великобритании запланировали закупку оборудования для ЦИК на 414,7 тысяч фунтов стерлингов

12:56, 4 апреля 2025
В рамках проекта международной технической помощи для Центральной избирательной комиссии планируется приобрести программное обеспечение и сервисные пакеты оборудования на 414,7 тысяч фунтов стерлингов.
Партнеры из Великобритании запланировали закупку оборудования для ЦИК на 414,7 тысяч фунтов стерлингов
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Для Центральной избирательной комиссии планируется закупка программного обеспечения и оборудования на 414,7 тысяч фунтов стерлингов. Об этом свидетельствует соответствующий план закупки товаров, работ и услуг за средства международной технической помощи.

Партнером по развитию выступает правительство Великобритании, действующее через Министерство иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

Исполнителем является Международная фундация избирательных систем (IFES), получателем — ЦИК. Проект носит название «Проект технологической помощи (ТАР)».

Соответственно, для ЦИК планируется провести закупку программного обеспечения и услуг сервисной поддержки оборудования и программного обеспечения CISCO, а также закупку сервисных пакетов оборудования Hewlett Packard (HPE) на сумму 414 756 фунтов стерлингов.

Добавим, что 21 марта 2025 года ЦИК приняла постановление №12, которым поручено организовать в Центральной избирательной комиссии работу по надзору за реализацией проекта международной технической помощи «Проект технологической помощи (TAP)» в соответствии с Протоколом о взаимопонимании и сотрудничестве между Международной фундацией избирательных систем и Центральной избирательной комиссией от 13 марта 2025 года.

Отметим, что телекоммуникационное оборудование и оборудование технической защиты информации производства компании Cisco ранее использовалось для обеспечения организации телекоммуникационной сети автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы «Государственный реестр избирателей» (АИТС Реестра) и защиты данных при передаче.

Автор: Наталя Мамченко

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ЦИК Великобритания

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Партнеры из Великобритании запланировали закупку оборудования для ЦИК на 414,7 тысяч фунтов стерлингов

В рамках проекта международной технической помощи для Центральной избирательной комиссии планируется приобрести программное обеспечение и сервисные пакеты оборудования на 414,7 тысяч фунтов стерлингов.

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