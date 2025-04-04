Кабмин обязал Минцифры координировать проекты, связанные с технологиями искусственного интеллекта

Правительство расширило полномочия Министерства цифровой трансформации Украины.

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Кабинет Министров расширил полномочия Министерства цифровой трансформации Украины в сферах цифровых инноваций и технологий, робототехники и роботизации, развития сферы искусственного интеллекта, развития полупроводниковых технологий. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, предусмотрено, что Минцифры:

способствует развитию отрасли робототехники, полупроводниковых технологий, развитию отечественного производства робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в том числе технологий двойного и военного назначения в Украине;

определяет приоритетные направления развития и обеспечивает нормативно-правовое регулирование в соответствующих отраслях; организует предоставление финансовой поддержки субъектам хозяйствования, которые осуществляют разработку и производство робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в том числе технологий двойного и военного назначения;

организует и координирует испытания и исследования образцов, организует взаимодействие между субъектами хозяйствования, которые занимаются разработкой и производством робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в том числе технологий двойного и военного назначения;

создает и поддерживает инфраструктуру для испытания, тестирования и демонстрации образцов робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в том числе двойного и военного назначения;

принимает меры по организации обеспечения составляющих сектора безопасности и обороны робототехникой, беспилотными системами и другими инновационными технологиями, включая двойного использования и военного назначения с целью стимулирования эффективности боевого использования соответствующих технологий; способствует развитию искусственного интеллекта в Украине;

координирует в пределах своих полномочий проекты, связанные с технологиями искусственного интеллекта;

осуществляет в пределах полномочий мероприятия по развитию и внедрению искусственного интеллекта в государственном управлении и др.

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