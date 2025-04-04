Практика судов
  1. В Украине

Кабмин обязал Минцифры координировать проекты, связанные с технологиями искусственного интеллекта

13:00, 4 апреля 2025
Правительство расширило полномочия Министерства цифровой трансформации Украины.
Кабмин обязал Минцифры координировать проекты, связанные с технологиями искусственного интеллекта
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров расширил полномочия Министерства цифровой трансформации Украины в сферах цифровых инноваций и технологий, робототехники и роботизации, развития сферы искусственного интеллекта, развития полупроводниковых технологий. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, предусмотрено, что Минцифры:

  • способствует развитию отрасли робототехники, полупроводниковых технологий, развитию отечественного производства робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в том числе технологий двойного и военного назначения в Украине;
  • определяет приоритетные направления развития и обеспечивает нормативно-правовое регулирование в соответствующих отраслях; организует предоставление финансовой поддержки субъектам хозяйствования, которые осуществляют разработку и производство робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в том числе технологий двойного и военного назначения;
  • организует и координирует испытания и исследования образцов, организует взаимодействие между субъектами хозяйствования, которые занимаются разработкой и производством робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в том числе технологий двойного и военного назначения;
  • создает и поддерживает инфраструктуру для испытания, тестирования и демонстрации образцов робототехники, беспилотных систем и других инновационных технологий для нужд обороны, в том числе двойного и военного назначения;
  • принимает меры по организации обеспечения составляющих сектора безопасности и обороны робототехникой, беспилотными системами и другими инновационными технологиями, включая двойного использования и военного назначения с целью стимулирования эффективности боевого использования соответствующих технологий; способствует развитию искусственного интеллекта в Украине;
  • координирует в пределах своих полномочий проекты, связанные с технологиями искусственного интеллекта;
  • осуществляет в пределах полномочий мероприятия по развитию и внедрению искусственного интеллекта в государственном управлении и др.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины Министерство цифровой трансформации искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о реформе оплаты труда госслужащих до сих пор не подписан, хотя планировалось, что он вступит в силу 1 апреля

Закон о реформе оплаты труда чиновников пока не вступил в силу.

Получение образования не будет использоваться как способ уклонения от мобилизации – Минобразования объяснило суть законопроекта Кабмина

В частности, законопроект предусматривает ограничение возраста 25 годами для предоставления отсрочки от мобилизации для учащихся профессиональных училищ и студентов профессиональных колледжей.

Депутаты предлагают исключить неподачу декларации как отдельное основание для дисциплинарной ответственности судьи

Из закона о судоустройстве предлагается убрать такое основание для привлечения судей к ответственности, как неподача или несвоевременная подача для обнародования электронной декларации либо указание в декларации заведомо ложных сведений.

Кабмин одобрил законопроект об освобождении от призыва по мобилизации отдельных категорий учащихся и педагогов

Правительство согласовало законопроект о внесении изменений в закон о мобилизации относительно освобождения от призыва отдельных категорий педагогов, учеников и студентов.

Партнеры из Великобритании запланировали закупку оборудования для ЦИК на 414,7 тысяч фунтов стерлингов

В рамках проекта международной технической помощи для Центральной избирательной комиссии планируется приобрести программное обеспечение и сервисные пакеты оборудования на 414,7 тысяч фунтов стерлингов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Дроботова
    Тетяна Дроботова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді