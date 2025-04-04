В Киеве началась встреча относительно размещения иностранного военного контингента — СМИ

Представители Франции, Великобритании и Украины обсуждают вопрос размещения военного контингента.

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В пятницу, 4 апреля, в Киеве началась встреча представителей Франции, Великобритании и Украины по поводу размещения военного контингента. Об этом сообщило «Суспільне» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Отмечается, что встреча проходит на уровне начальников военных штабов. Делегацию Франции возглавляет генерал Буркхардт, а Великобритании — адмирал Радакин. В течение дня у них запланирован ряд встреч с украинскими военными.

Кроме того, сегодня запланирована их встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Цель их визита — обсудить возможность размещения в Украине иностранного контингента», — пишет издание.

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