У Києві стартувала зустріч щодо розміщення іноземного військового контингенту — ЗМІ

Представники Франції, Великої Британії та України обговорюють питання розміщення військового контингенту.

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У п’ятницю, 4 квітня, у Києві розпочалася зустріч представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту. Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

Зазначається, що зустріч відбудеться на рівні начальників військових штабів. Делегацію Франції очолює генерал Буркхардт, а Британії — адмірал Радакін. Упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими.

Крім того, сьогодні запланована їхня зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Мета їхнього візиту — обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту», - пише видання.

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