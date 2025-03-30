Військові групи Європи прибудуть в Україну для оцінки розміщення миротворців, — WP

До України найближчими тижнями прибудуть військові групи з ЄС, щоб визначити, яка кількість миротворців потрібна та де вони мають бути розміщені.

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До України у найближчі тижні прибудуть військові групи Європи для визначення кількості та локацій розміщення миротворців. Про це повідомляє The Washington Post.

Як зазначає видання, Франція і Велика Британія вважають, що основою безпеки України після війни може стати розгортання європейської «коаліції охочих», яка б захищала українські міста та стратегічні об’єкти далеко від фронту, а також надавала логістичну підтримку і навчання для ЗСУ.

У найближчі тижні країни Європи планують відправити до України військову місію, яка оцінить необхідну кількість військових для цієї «силової гарантії» та визначить місця їхнього базування.

За даними видання, ЄС розглядає можливість залучення в Україні своїх повітряних і морських сил, оскільки існують певні обмеження щодо розгортання великої кількості військ.

Крім того, європейські партнери консультуватимуться з Україною щодо посилення її армії для утримання лінії фронту.

«Країни виступають із пропозиціями — від логістики та систем управління до сухопутного, повітряного й морського розміщення», — зазначив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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