Военные группы Европы прибудут в Украину для оценки размещения миротворцев, — WP

В Украину в ближайшие недели прибудут военные группы из ЕС, чтобы определить, какое количество миротворцев нужно и где они должны быть размещены.

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В ближайшие недели в Украину прибудут военные группы из Европы для определения количества и мест размещения миротворцев. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание, Франция и Великобритания считают, что основой безопасности Украины после войны может стать развертывание европейской «коалиции желающих», которая будет защищать украинские города и стратегические объекты вдали от линии фронта, а также оказывать логистическую поддержку и проводить обучение для ВСУ.

В ближайшие недели европейские страны планируют направить в Украину военную миссию, которая оценит необходимое количество военнослужащих для этой «силовой гарантии» и определит места их дислокации.

По данным издания, ЕС рассматривает возможность задействования в Украине своих воздушных и морских сил, поскольку существуют определённые ограничения на развертывание большого числа войск.

Кроме того, европейские партнёры будут консультироваться с Украиной по вопросу усиления её армии для удержания линии фронта.

«Страны выступают с предложениями — от логистики и систем управления до сухопутного, воздушного и морского размещения», — отметил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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