В Хмельницкой области мужчина содержал более 30 коней в ужасных условиях

В Хмельницкой области правоохранители проводят расследование жестокого обращения с лошадьми. Местные жители Староконстантинова сообщили полицию о мужчине, который содержит более трех десятков животных в ужасающих условиях.
"В ходе проверки на территории домохозяйства 65-летнего мужчины обнаружили, что более трех десятков лошадей не обеспечено надлежащих условий содержания. Также был обнаружен труп одного из животных и останки животного, которое погибло ранее", - рассказали в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Полиция выясняет детали дела.
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