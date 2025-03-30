В Хмельницкой области мужчина содержал более 30 коней в ужасных условиях

Во время осмотра содержания животных правоохранители обнаружили труп лошади и останки еще одного погибшего животного.

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В Хмельницкой области правоохранители проводят расследование жестокого обращения с лошадьми. Местные жители Староконстантинова сообщили полицию о мужчине, который содержит более трех десятков животных в ужасающих условиях.

"В ходе проверки на территории домохозяйства 65-летнего мужчины обнаружили, что более трех десятков лошадей не обеспечено надлежащих условий содержания. Также был обнаружен труп одного из животных и останки животного, которое погибло ранее", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины – жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Полиция выясняет детали дела.

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