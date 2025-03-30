Что является подтверждением прекращения деятельности самозанятого лица: разъяснение налоговой

Прекращение предпринимательской или независимой профессиональной деятельности физического лица не освобождает его от обязательств, возникших во время такой деятельности, и не изменяет условий их выполнения, включая штрафы и пеню.

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Налоговая служба в Полтавской области сообщает, что является подтверждением прекращения деятельности самозанятых лиц.

Указывается, что в случае прекращения предпринимательской деятельности физического лица - предпринимателя такое лицо пользуется правами, исполняет обязанности и несет ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, в части деятельности, осуществляемой им как физическим лицом - предпринимателем.

Вместе с тем срок давности по начислению, применению и взысканию сумм недоимки, штрафов и начисленной пени по единому взносу не применяется.

Запись о прекращении предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя или независимой профессиональной деятельности физического лица, вносится в Реестр самозанятых лиц в случае внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр, датой внесения такой записи является день государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя.

Государственная регистрация прекращения предпринимательской или независимой профессиональной деятельности физического лица или внесения записи в Реестр самозанятых лиц о прекращении такой деятельности не прекращает обязательств, возникших при осуществлении предпринимательской или независимой профессиональной деятельности и не изменяет сроков, порядков выполнения таких обязательств, применения штрафных санкций и и начислений пени за их невыполнение.

После государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности физическое лицо продолжает учитываться в контролирующих органах как физическое лицо – налогоплательщик, которое получало доходы от осуществления предпринимательской деятельности.

Такое лицо должно обеспечить окончательные расчеты по налогам от предпринимательской деятельности.

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