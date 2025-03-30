Що є підтвердженням припинення діяльності самозайнятої особи: розʼяснення податкової

Припинення підприємницької або незалежної професійної діяльності фізичної особи не звільняє її від зобов’язань, що виникли під час такої діяльності, і не змінює умов їх виконання, включаючи штрафи та пеню.

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Податкова служба у Полтавській області повідомляє, що є підтвердженням припинення діяльності самозайнятої особ.

Вказується, що випадку припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця така особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, в частині діяльності, яка здійснювалась нею як фізичною особою - підприємцем.

Разом з тим, строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені по єдиному внеску не застосовується.

Запис про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або незалежної професійної діяльності фізичної особи, вноситься до Реєстру самозайнятих осіб у випадку внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру, датою внесення такого запису є день державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Державна реєстрація припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення запису до Реєстру самозайнятих осіб про припинення такої діяльності не припиняє зобов'язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності та не змінює строків, порядків виконання таких зобов'язань, застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання.

Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.

Така особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності.

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