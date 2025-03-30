Судитимуть двох зловмисників 19 та 20 років за спробу незаконного перевезення призовників через кордон

Обвинувачені погодилися на легкий підробіток — доставити до прикордоння Житомирщини групу військовозобов’язаних.

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На Житомирщині судитимуть двох мешканців Рівненщини за сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Встановлено, що незаконну схему перетину кордону організували двоє приятелів, віком 19 та 20 років.

Так, спілкуючись зі знайомим, зловмисники погодилися на легкий підробіток – доставити до прикордоння Житомирщини групу призовників.

«Обвинувачені на початку лютого поточного року, прибули на власних авто до Коростеня, куди з’їхалися з різних областей п’ятеро чоловіків. Кожен з них заплатив перевізникам по 8 тис грн. З метою конспірації усіх розмістили в одному авто. Інше, без пасажирів, рухалося попереду, щоб заздалегідь виявити наявність блокпостів та уникнути перевірки», — розповіли в прокуратурі.

Однак незаконно проникнути до прикордонної зони нелегалам не вдалося: авто перевізника з пасажирами зупинили прикордонники.

Наразі обвинувачені звільнені з-під варти у зв’язку з внесенням застави, визначеної ухвалами Житомирського апеляційного суду.

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