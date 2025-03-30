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Судят двух злоумышленников 19 и 20 лет за попытку незаконной перевозки призывников через границу

19:19, 30 марта 2025
Обвиняемые согласились на легкую подработку — доставить в приграничье Житомирщины группу военнообязанных.
Судят двух злоумышленников 19 и 20 лет за попытку незаконной перевозки призывников через границу
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В Житомирской области будут судить двух жителей Ровенской области за содействие незаконной переправке лиц через государственную границу. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

Установлено, что незаконную схему пересечения границы организовали двое приятелей в возрасте 19 и 20 лет.

Так, общаясь со знакомым, злоумышленники согласились на легкий заработок — доставить к приграничной зоне Житомирщины группу призывников.

«Обвиняемые в начале февраля текущего года прибыли на собственных авто в Коростень, куда съехались из разных областей пятеро мужчин. Каждый из них заплатил перевозчикам по 8 тыс. грн. В целях конспирации всех разместили в одном автомобиле. Другой, без пассажиров, двигался впереди, чтобы заранее выявить наличие блокпостов и избежать проверки», — рассказали в прокуратуре.

Однако незаконно проникнуть в приграничную зону нелегалам не удалось: автомобиль перевозчика с пассажирами был остановлен пограничниками.

В настоящее время обвиняемые освобождены из-под стражи в связи с внесением залога, определенного постановлениями Житомирского апелляционного суда.

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