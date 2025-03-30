Авторское право – как закон защищает продукт творческой деятельности

Авторское право в Украине регулирует защиту произведений, права авторов и условия использования творческих результатов третьими лицами.

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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции рассказало, как закон защищает продукт творческой деятельности с помощью авторского права.

Что такое презумпция авторства и когда возникает авторское право?

Автор произведения является первоначальным субъектом, обладающим правами на него. Если отсутствуют другие доказательства, автором считается лицо, указанное обычным способом в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения — это и есть презумпция авторства. Момент создания произведения считается началом возникновения авторского права.

Права на произведение, созданное в соавторстве, соавторы разделяют солидарно, независимо от того, представляет ли такое произведение единое неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых может иметь самостоятельное значение. Часть произведения, созданного в соавторстве, признаётся имеющей самостоятельное значение, если она может использоваться независимо от других частей. В таком случае каждый из соавторов сохраняет своё авторское право на созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение. Их отношения могут быть урегулированы договором. При его отсутствии авторское право на произведение осуществляется всеми соавторами совместно.

На какие результаты творческой деятельности возникают авторские права?

Объектами авторского права могут быть результаты творческой деятельности, которые Гражданский кодекс Украины выделяет в такие категории:

литературные и художественные произведения (поэмы, статьи, лекции, речи, музыкально-драматические произведения, пантомимы, произведения живописи, архитектуры, скульптуры и др.);

компьютерные программы — охраняются как литературные произведения;

компиляции данных, если они по подбору или расположению составляющих являются результатом интеллектуальной деятельности и т.п.

Произведения являются объектами авторского права независимо от их завершённости, назначения, ценности и т.п., а также способа или формы их выражения. Авторское право не распространяется на идеи, процессы, методы деятельности или математические концепции как таковые.

В то же время к объектам авторского права не относятся:

акты органов государственной власти и органов местного самоуправления (законы, указы, постановления, решения и т.п.), а также их официальные переводы;

государственные символы Украины, денежные знаки, эмблемы;

сообщения о новостях дня или другие факты, которые имеют характер обычной пресс-информации и т.п.

Какие права имеет автор на своё произведение?

Перечень прав автора на своё произведение делится на неимущественные и имущественные. В соответствии с гражданским законодательством, неимущественными являются:

право на признание человека создателем (автором, исполнителем, изобретателем и т.п.) объекта права интеллектуальной собственности;

право препятствовать любому посягательству на право интеллектуальной собственности, которое может нанести ущерб чести или репутации создателя объекта права интеллектуальной собственности и т.п.

Имущественные же права на произведение позволяют автору:

использовать произведение;

разрешать использование своего произведения другим лицам;

препятствовать неправомерному использованию своего произведения, в том числе запрещать такое использование и т.п.

Имущественные права интеллектуальной собственности на произведение, созданное в связи с выполнением трудового договора (контракта), переходят к юридическому или физическому лицу, у которого работает автор, с момента создания служебного произведения в полном объёме, если иное не предусмотрено договором или законом. Если же произведение создано по заказу, имущественные права интеллектуальной собственности переходят к заказчику с момента создания произведения в полном объёме.

Что такое публичная лицензия и как осуществляются имущественные права на произведение?

Субъекты авторского права могут осуществлять свои имущественные права лично, через представителя или другое уполномоченное лицо, либо через организацию коллективного управления в соответствии с законом.

В результате обнародования произведения, то есть когда оно становится доступным широкой публике, не должны нарушаться права человека на тайну личной и семейной жизни, наноситься вред общественному порядку, физическому и моральному здоровью населения.

Автор или другое уполномоченное лицо могут предоставить разрешение на использование произведения любому лицу на определённых условиях — публичная лицензия. В свою очередь, лицо, получившее право использовать произведение, обязано соблюдать условия, установленные субъектом авторского права, на которых было выдано разрешение.

Автор имеет неотчуждаемое право на справедливое вознаграждение за использование его произведения в случаях, размерах и на условиях, предусмотренных законом. После смерти автора это право переходит к его наследникам.

Срок действия имущественных прав интеллектуальной собственности на произведение истекает через 70 лет, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора или последнего из соавторов, пережившего других соавторов, кроме случаев, предусмотренных законом. По истечении срока действия имущественных прав интеллектуальной собственности произведение может свободно и безвозмездно использоваться любым лицом, за исключениями, установленными законом.

Каким образом реализуется право следования?

Автор имеет неотчуждаемое право на получение справедливого вознаграждения в виде доли отчислений с каждой последующей продажи оригинала художественного произведения, оригинала рукописи литературного или музыкального произведения после первой продажи оригинала, осуществлённой автором.

К оригиналам произведений приравниваются также их экземпляры, изготовленные в ограниченном количестве самим автором или под его руководством, которые пронумерованы, подписаны автором или содержат иные обозначения, подтверждающие его авторство.

Право следования принадлежит автору, а после его смерти переходит к его наследникам и наследникам этих наследников и действует до истечения срока действия имущественных прав интеллектуальной собственности на произведение.

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