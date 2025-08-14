Практика судов
Кабмин утвердил Положение о Едином реестре доверенностей

12:24, 14 августа 2025
Проверить подлинность документа можно будет по QR-коду в Дии.
Кабинет Министров Украины принял постановление, подготовленное Министерством юстиции, которым утверждено Положение о Едином реестре доверенностей — составляющей Единой государственной электронной системы е-нотариата.

Документ определяет порядок ведения и пользования Реестром, в частности:

  • регистрацию доверенностей, их дубликатов и прекращение их действия;
  • проверку действительности документов;
  • формирование выписок;
  • предоставление информации и доступа пользователям.

Держателем Реестра определено Минюст, который отвечает за его организацию и нормативное обеспечение.

Нотариусы будут вносить в е-нотариат данные о доверенностях, дубликатах и их скан-копии. Это позволит любому желающему проверить документ, отсканировав QR-код через приложение «Дия». С согласия хотя бы одной стороны нотариального документа можно будет получить его электронную копию.

