Кабмин утвердил Положение о Едином реестре доверенностей

Проверить подлинность документа можно будет по QR-коду в Дии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины принял постановление, подготовленное Министерством юстиции, которым утверждено Положение о Едином реестре доверенностей — составляющей Единой государственной электронной системы е-нотариата.

Документ определяет порядок ведения и пользования Реестром, в частности:

регистрацию доверенностей, их дубликатов и прекращение их действия;

проверку действительности документов;

формирование выписок;

предоставление информации и доступа пользователям.

Держателем Реестра определено Минюст, который отвечает за его организацию и нормативное обеспечение.

Нотариусы будут вносить в е-нотариат данные о доверенностях, дубликатах и их скан-копии. Это позволит любому желающему проверить документ, отсканировав QR-код через приложение «Дия». С согласия хотя бы одной стороны нотариального документа можно будет получить его электронную копию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.