Кабмін затвердив Положення про Єдиний реєстр довіреностей

Перевірити дійсність документа можна буде за QR-кодом у Дії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, підготовлену Міністерством юстиції, якою затверджено Положення про Єдиний реєстр довіреностей — складову Єдиної державної електронної системи е-нотаріату.

Документ визначає порядок ведення та користування Реєстром, зокрема:

реєстрацію довіреностей, їх дублікатів та припинення їх дії;

перевірку дійсності документів;

формування витягів;

надання інформації та доступу користувачам.

Держателем Реєстру визначено Мін’юст, який відповідає за його організацію та нормативне забезпечення.

Нотаріуси вноситимуть до е-нотаріату дані про довіреності, дублікати та їх скан-копії. Це дозволить будь-кому перевірити документ, відсканувавши QR-код через застосунок «Дія». За згодою хоча б однієї сторони нотаріального документа можна буде отримати його електронну копію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.