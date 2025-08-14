Из Москвы в сторону Аляски вылетел спецборт накануне саммита Трампа и Путина

Самолет вылетел из Москвы в Анкоридж, где 15 августа ожидается встреча Дональда Трампа и Путина.

Российский специальный борт с регистрационным номером RA-96023 вылетел из москвы в Анкоридж (Аляска), где 15 августа состоится встреча перезидента США Дональда Трампа и Путина. Об этом свидетельствуют данные ресурса Flightadar24.

Самолет следует за маршрутом в сторону Берингова пролива.

Пока точно неизвестно, находится ли Путин на борту спецсамолета.

Кроме него, в переговорах на Аляске примут участие и другие должностные лица, в том числе глава российского МИД Сергей Лавров.

Напомним, что США временно ослабили санкции по подготовке встречи Трампа и Путина на Аляске.

Ранее Трамп заявил, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если Путин после встречи на Аляске не согласится прекратить войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп и Путин не примут никакого решения без Украины.

