З Москви у бік Аляски вилетів спецборт напередодні саміту Трампа і Путіна

Російський спеціальний борт з реєстраційним номером RA-96023 вилетів із москви до Анкориджа (Аляска), де 15 серпня відбудеться зустріч перезидента США Дональда Трампа та Путіна. Про це свідчатт дані ресурсу Flightadar24.
Літак слідує за маршрутом у бік Берингової протоки.
Наразі точно невідомо, чи перебуває Путін на борту спецлітака.
Окрім нього, у переговорах на Алясці братимуть участі і інші посадовці, зокрема голова російського МЗС Сергій Лавров.
Нагадаємо, що США тимчасово послабили санкції для підготовки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.
Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп і Путін не приймуть жодного рішення без України.
