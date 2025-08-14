З Москви у бік Аляски вилетів спецборт напередодні саміту Трампа і Путіна

Літак вилетів з Москви до Анкориджа, де 15 серпня очікується зустріч Дональда Трампа та Путіна.

Російський спеціальний борт з реєстраційним номером RA-96023 вилетів із москви до Анкориджа (Аляска), де 15 серпня відбудеться зустріч перезидента США Дональда Трампа та Путіна. Про це свідчатт дані ресурсу Flightadar24.

Літак слідує за маршрутом у бік Берингової протоки.

Наразі точно невідомо, чи перебуває Путін на борту спецлітака.

Окрім нього, у переговорах на Алясці братимуть участі і інші посадовці, зокрема голова російського МЗС Сергій Лавров.

Нагадаємо, що США тимчасово послабили санкції для підготовки зустрічі Трампа і Путіна на Алясці.

Раніше Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо Путін після зустрічі на Алясці не погодиться припинити війну проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп і Путін не приймуть жодного рішення без України.

