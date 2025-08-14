Практика судов
Кабмин одобрил законопроект о гарантиях членам семьи полицейских, которые погибли или пропали без вести при исполнении служебных обязанностей

11:36, 14 августа 2025
Речь идет о гарантиях медицинского обслуживания для членов семьи полицейского, который погиб при исполнении обязанностей или пропал без вести, а также о льготных условиях поступления в учебные заведения.
Кабмин согласовал для внесения в парламент законопроект с изменениями к Закону «О Национальной полиции» относительно особенностей социальной защиты членов семьи полицейского, который во время выполнения служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) или признан судом безвестно отсутствующим либо пропал без вести при особых обстоятельствах.

Предусмотрено, что члены семьи такого полицейского пользуются льготами, гарантиями и компенсациями, установленными для них Законом «О Национальной полиции», при наличии у них удостоверения, подтверждающего их соответствующий статус.

Предлагается также распространить на членов семей таких полицейских, которые во время выполнения служебных обязанностей погибли (умерли) или признаны судом безвестно отсутствующими, либо пропали без вести при особых обстоятельствах, стали лицами с инвалидностью во время прохождения службы в полиции, право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения МВД и т. д.

Очевидно, данный законопроект является аналогичным внесенному правительством в июле 2025 года законопроекту 13443. Предыдущий проект был отозван из-за отставки Кабмина.

Как пояснил тогда глава МВД Игорь Клименко в пояснительной записке, сегодня на законодательном уровне не урегулирован вопрос социальной защиты членов семьи полицейского, который во время выполнения служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) или признан судом безвестно отсутствующим либо пропал без вести при особых обстоятельствах в части гарантирования их права на медицинское обеспечение и медицинское обслуживание.

В настоящее время в МВД и Национальную полицию поступают многочисленные обращения членов семей полицейских по решению вопросов, связанных с обеспечением их социальной защиты.

Рост числа таких обращений связан с выполнением задач по обеспечению государственной безопасности.

Законопроектом 13443 предлагалось дополнить закон о Нацполиции новой статьей 93-1, в соответствии с которой члены семьи полицейского, который во время выполнения служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) или признан судом безвестно отсутствующим либо пропал без вести при особых обстоятельствах, пользуются льготами, гарантиями и компенсациями, установленными для них этим Законом, при наличии у них удостоверения, подтверждающего их соответствующий статус. Форма, порядок выдачи и аннулирования удостоверения члена семьи утверждается правительством.

В статье 95 Закона, которая устанавливает медицинское обеспечение и медицинское обслуживание, определить, что члены семьи полицейского (жена (супруг), дети до 18 лет, а в случае их обучения в учреждениях высшего образования – до 23 лет), а также члены семьи полицейского, который во время выполнения служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) или признан судом безвестно отсутствующим либо пропал без вести при особых обстоятельствах, стал лицом с инвалидностью во время прохождения службы в полиции (в том числе во время участия в международных миротворческих операциях), имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях здравоохранения Министерства внутренних дел Украины.

Члены семьи полицейского, который во время выполнения служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) или признан судом безвестно отсутствующим либо пропал без вести при особых обстоятельствах, имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение один раз в два года. К таким членам семей относятся: жена (супруг), если она (он) не вступили в повторный брак, дети до 18 лет, а в случае их обучения в учреждениях высшего образования – до 23 лет, а также дети с инвалидностью с детства (независимо от возраста).

Также в статье 103, которая регулирует обучение детей полицейских, предлагается определить, что лицо, у которого один из родителей (усыновителей) был полицейским, который во время выполнения служебных обязанностей, связанных с осуществлением задач и полномочий полиции, погиб (умер) или признан судом безвестно отсутствующим либо пропал без вести при особых обстоятельствах, в течение 3-х лет после получения соответствующего общего среднего образования имеет право на внеконкурсное поступление по личному выбору специальности в государственные и коммунальные высшие и профессионально-технические учебные заведения Украины для обучения за счет средств государственного и местных бюджетов.

Автор: Наталя Мамченко

Кабмин одобрил законопроект о гарантиях членам семьи полицейских, которые погибли или пропали без вести при исполнении служебных обязанностей

