Кабмін схвалив законопроект про гарантії членів сім’ї поліцейських, які загинули чи зникли безвісти при виконанні службових обов’язків

Йдеться про гарантії медичного обслуговування членів родини поліцейського, який загинув при виконанні обов’язків чи зник безвісти, а також про пільгові умови вступу до навчальних закладів.

Кабмін погодив для внесення до парламенту законопроект зі змінами до Закону «Про Національну поліцію» щодо особливостей соціального захисту членів сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції, загинув (помер) чи визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин.

Передбачено, що члени сім’ї такого поліцейського користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, установленими для них Законом «Про Національну поліцію», за наявності в них посвідчення, що підтверджує їх відповідний статус.

Пропонується також поширити на членів сімей таких поліцейських, які під час виконання службових обов’язків загинули (померли) чи визнані судом безвісно відсутніми, або зникли безвісти за особливих обставин, стали особами з інвалідністю під час проходження служби в поліції, право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС тощо.

Вочевидь, даний законопроект є аналогічним внесеним урядом в липні 2025 року законопроекту 13443. Попередній проект був відкликаний через відставку Кабміну.

Як пояснив тоді очільник МВС Ігор Клименко в пояснювальній записці, сьогодні на законодавчому рівні не врегульовано питання соціального захисту членів сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції, загинув (помер) чи визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин у частині гарантування їхнього права на медичне забезпечення та медичне обслуговування.

На даний час до МВС та Національної поліції надходять численні звернення членів сімей поліцейських щодо вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням їх соціального захисту.

Зростання числа таких звернень пов’язано з виконанням завдань щодо забезпечення державної безпеки.

Законопроектом 13443 пропонувалося доповнити закон про Нацполіцію новою статтею 93-1, відповідно до якої члени сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції, загинув (помер) чи визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин, користуються пільгами, гарантіями та компенсаціями, установленими для них цим Законом, за наявності в них посвідчення, що підтверджує їх відповідний статус. Форма, порядок видачі та анулювання посвідчення члена сім’ї затверджується урядом.

У статті 95 Закону, яка встановлює медичне забезпечення та медичне обслуговування, визначити, що члени сім’ї поліцейського (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання в закладах вищої освіти – до 23 років), а також члени сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції, загинув (помер) чи визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин, став особою з інвалідністю під час проходження служби в поліції (зокрема під час участі в міжнародних миротворчих операціях), мають право на безоплатне медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.

Члени сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції, загинув (помер) чи визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин, мають право на безоплатне санаторно-курортне лікування один раз на два роки. До таких членів сімей належать: дружина (чоловік), якщо вона (він) не одружилися вдруге, діти до 18 років, а в разі їх навчання у закладах вищої освіти – до 23 років, а також діти з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку).

Також у статті 103, яка регулює навчання дітей поліцейських пропонується визначити, що особа, у якої один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції, загинув (помер) чи визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин, протягом 3-х років після здобуття відповідної загальної середньої освіти має право вступу поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Автор: Наталя Мамченко

