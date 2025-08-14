Минимум 25 000 – правительство подняло зарплаты специалистам, которые помогают ветеранам

Кабмин утвердил новые условия оплаты для специалистов, работающих с ветеранами.

Кабинет Министров Украины на заседании утвердил новые условия оплаты труда для специалистов, которые оказывают поддержку ветеранам войны и демобилизованным лицам. Отныне минимальная заработная плата таких специалистов будет составлять не менее 25 000 грн, включая обязательные надбавки и премии. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

«Обеспечение достойной и конкурентной оплаты труда - среди ключевых приоритетов Министерства, поэтому мы постоянно совершенствуем законодательство в этой сфере. Сегодняшнее постановление гарантирует работникам, выполняющим такую социально важную работу, как сопровождение ветеранов, заработную плату - не менее 25 000 грн. Отныне руководители учреждений, начисляя зарплаты таким специалистам, должны обязательно включать соответствующие надбавки за фактически отработанное время», - отметила заместитель министра экономики, экологии и сельского хозяйства Дарья Марчак.

Согласно обновленному постановлению № 868, предусмотрено:

Минимальная зарплата: 25 000 грн для специалистов без квалификационной категории за полный рабочий месяц. Для специалистов I-II категории и ведущих специалистов сумма будет выше.

Надбавки: до 50% должностного оклада за особый характер труда и до 50% за сложность и напряженность работы.

Премии: выплаты в зависимости от результатов работы.

Обеспечение минимального уровня заработной платы будет осуществляться через должностные оклады, надбавки и премии с учетом

