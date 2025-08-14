Мінімум 25 000 – уряд підняв зарплати фахівцям, які допомагають ветеранам

Кабінет Міністрів України на засіданні затвердив нові умови оплати праці для фахівців, які надають підтримку ветеранам війни та демобілізованим особам. Відтепер мінімальна заробітна плата таких спеціалістів становитиме не менше 25 000 грн, включаючи обов’язкові надбавки та премії. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
«Забезпечення гідної та конкурентної оплати праці - серед ключових пріоритетів Міністерства, тому ми постійно вдосконалюємо законодавство у цій сфері. Сьогоднішня постанова гарантує працівникам, які виконують таку соціально-важливу роботу, як супровід ветеранів, заробітну плату - не менше 25 000 грн. Відтепер керівники установ, нараховуючи зарплати таким фахівцям, повинні обов'язково включати відповідні надбавки за фактично відпрацьований час», – зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак.
Згідно з оновленою постановою № 868, передбачено:
Забезпечення мінімального рівня зарплати здійснюватиметься через посадові оклади, надбавки та премії з урахуванням кваліфікації та ефективності праці.
