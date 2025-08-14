Мінімум 25 000 – уряд підняв зарплати фахівцям, які допомагають ветеранам

Кабмін затвердив нові умови оплати для фахівців, що працюють з ветеранами.

Кабінет Міністрів України на засіданні затвердив нові умови оплати праці для фахівців, які надають підтримку ветеранам війни та демобілізованим особам. Відтепер мінімальна заробітна плата таких спеціалістів становитиме не менше 25 000 грн, включаючи обов’язкові надбавки та премії. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

«Забезпечення гідної та конкурентної оплати праці - серед ключових пріоритетів Міністерства, тому ми постійно вдосконалюємо законодавство у цій сфері. Сьогоднішня постанова гарантує працівникам, які виконують таку соціально-важливу роботу, як супровід ветеранів, заробітну плату - не менше 25 000 грн. Відтепер керівники установ, нараховуючи зарплати таким фахівцям, повинні обов'язково включати відповідні надбавки за фактично відпрацьований час», – зазначила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарія Марчак.

Згідно з оновленою постановою № 868, передбачено:

Мінімальна зарплата : 25 000 грн для фахівців без кваліфікаційної категорії за повний робочий місяць. Для спеціалістів І–ІІ категорії та провідних фахівців сума буде вищою.

: 25 000 грн для фахівців без кваліфікаційної категорії за повний робочий місяць. Для спеціалістів І–ІІ категорії та провідних фахівців сума буде вищою. Надбавки : до 50% посадового окладу за особливий характер праці та до 50% за складність і напруженість роботи.

: до 50% посадового окладу за особливий характер праці та до 50% за складність і напруженість роботи. Премії: виплати залежно від результатів роботи.

Забезпечення мінімального рівня зарплати здійснюватиметься через посадові оклади, надбавки та премії з урахуванням кваліфікації та ефективності праці.

