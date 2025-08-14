В Дії восстановили все водительские услуги с автоматическим оформлением

Замена техпаспорта и перерегистрация авто теперь снова в один клик в Дії.

В приложении «Дія» снова доступны все услуги для водителей, которые теперь работают в полностью автоматическом режиме. Об этом сообщили в «Дії», отметив, что технические проблемы, временно ограничивавшие функционал, успешно устранены.

Пользователи могут заказывать замену техпаспорта или перерегистрацию транспортного средства непосредственно в приложении. Процесс остаётся удобным и быстрым: после подачи заявки сервисный центр МВД проверяет документы, а «Укрпочта» обеспечивает доставку нового техпаспорта и номерных знаков — в ближайшее почтовое отделение или курьером по указанному адресу.

