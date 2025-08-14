Практика судів
У Дії відновили всі водійські послуги з автоматичним оформленням

13:54, 14 серпня 2025
Заміна техпаспорта і перереєстрація авто тепер знову в один клік у Дії.
У Дії відновили всі водійські послуги з автоматичним оформленням
У застосунку «Дія» знову доступні всі послуги для водіїв, які тепер працюють у повністю автоматичному режимі. Про це повідомили «Дії», зазначивши, що технічні проблеми, які тимчасово обмежували функціонал, успішно усунуто.

Користувачі можуть замовляти заміну техпаспорта чи перереєстрацію транспортного засобу безпосередньо в застосунку. Процес залишається зручним і швидким: після подання заявки сервісний центр МВС перевіряє документи, а «Укрпошта» забезпечує доставку нового техпаспорта та номерних знаків — до найближчого поштового відділення або кур’єром за вказаною адресою.

