У Дії відновили всі водійські послуги з автоматичним оформленням

Заміна техпаспорта і перереєстрація авто тепер знову в один клік у Дії.

У застосунку «Дія» знову доступні всі послуги для водіїв, які тепер працюють у повністю автоматичному режимі. Про це повідомили «Дії», зазначивши, що технічні проблеми, які тимчасово обмежували функціонал, успішно усунуто.

Користувачі можуть замовляти заміну техпаспорта чи перереєстрацію транспортного засобу безпосередньо в застосунку. Процес залишається зручним і швидким: після подання заявки сервісний центр МВС перевіряє документи, а «Укрпошта» забезпечує доставку нового техпаспорта та номерних знаків — до найближчого поштового відділення або кур’єром за вказаною адресою.

