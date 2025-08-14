С сентября студентов будут готовить к защите страны – стартует обязательная базовая общевойсковая подготовка

С сентября в Украине стартует обязательная базовая общевойсковая подготовка (ОБОП) для студентов высших учебных заведений, в соответствии с изменениями в Законе Украины «О воинской обязанности и военной службе». Об этом напоминает Киевский областной ТЦК и СП.
БЗВП направлена на формирование базовых военных навыков у молодежи, повышение уровня национальной безопасности и подготовку граждан к защите страны в условиях современных вызовов. Программа разработана с учетом опыта европейских стран и предусматривает 300 академических часов, разделенных на два этапа:
Кто будет проходить подготовку:
Теоретический курс является обязательным для всех студентов. Практическую часть должны пройти все мужчины, признанные годными по состоянию здоровья. Женщины, которые являются годными к службе, могут присоединиться к практическим занятиям добровольно, предварительно став на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Последствия отказа: Мужчины, признанные годными, которые отказываются от практической подготовки, могут быть отчислены из вуза в соответствии с законодательством.
После завершения БЗВП студенты складывают военную присягу, получают сертификат и военно-учетную специальность. Это освобождает их от обязательной базовой военной службы, предусмотренной для мужчин в возрасте 18–25 лет. Кроме того, прохождение БЗВП станет обязательным условием для трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.
