С сентября студентов будут готовить к защите страны – стартует обязательная базовая общевойсковая подготовка

Программа обязательной военной подготовки для студентов вузов предусматривает 300 академических часов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С сентября в Украине стартует обязательная базовая общевойсковая подготовка (ОБОП) для студентов высших учебных заведений, в соответствии с изменениями в Законе Украины «О воинской обязанности и военной службе». Об этом напоминает Киевский областной ТЦК и СП.

БЗВП направлена на формирование базовых военных навыков у молодежи, повышение уровня национальной безопасности и подготовку граждан к защите страны в условиях современных вызовов. Программа разработана с учетом опыта европейских стран и предусматривает 300 академических часов, разделенных на два этапа:

Теоретический курс (90 часов) – проводится в вузах.

Практический курс (210 часов) – проходит в специализированных учебных центрах Вооруженных сил Украины.

Кто будет проходить подготовку:

На первом курсе – студенты, поступившие на основе младшего специалиста, профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра.

На втором курсе – студенты, обучающиеся на основе полного общего среднего образования.

Теоретический курс является обязательным для всех студентов. Практическую часть должны пройти все мужчины, признанные годными по состоянию здоровья. Женщины, которые являются годными к службе, могут присоединиться к практическим занятиям добровольно, предварительно став на воинский учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Последствия отказа: Мужчины, признанные годными, которые отказываются от практической подготовки, могут быть отчислены из вуза в соответствии с законодательством.

После завершения БЗВП студенты складывают военную присягу, получают сертификат и военно-учетную специальность. Это освобождает их от обязательной базовой военной службы, предусмотренной для мужчин в возрасте 18–25 лет. Кроме того, прохождение БЗВП станет обязательным условием для трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.