Із вересня студентів готуватимуть до захисту країни – стартує обов’язкова базова загальновійскова підготовка

11:48, 14 серпня 2025
Програма обов’язкової військової підготовки для студентів вишів передбачає 300 академічних годин.
З вересня в Україні стартує обов’язкова базова загальновійскова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти, відповідно до змін у Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу». Про це нагадує Київський обласний ТЦК та СП.

БЗВП спрямована на формування базових військових навичок у молоді, підвищення рівня національної безпеки та підготовку громадян до захисту країни в умовах сучасних викликів. Програма розроблена з урахуванням досвіду європейських країн і передбачає 300 академічних годин, поділених на два етапи:

  • Теоретичний курс (90 годин) – проводиться у вишах.
  • Практичний курс (210 годин) – проходить у спеціалізованих навчальних центрах Збройних сил України.

Хто проходитиме підготовку:

  • На першому курсі – студенти, які вступили на основі молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або молодшого бакалавра.
  • На другому курсі – студенти, які навчаються на основі повної загальної середньої освіти.

Теоретичний курс є обов’язковим для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, визнані придатними за станом здоров’я. Жінки, які є придатними до служби, можуть долучитися до практичних занять добровільно, попередньо ставши на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Наслідки відмови: Чоловіки, визнані придатними, які відмовляються від практичної підготовки, можуть бути відраховані з вишу відповідно до законодавства.

Після завершення БЗВП студенти складають військову присягу, отримують сертифікат і військово-облікову спеціальність. Це звільняє їх від обов’язкової базової військової служби, передбаченої для чоловіків віком 18–25 років. Крім того, проходження БЗВП стане обов’язковою умовою для працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

