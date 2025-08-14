Із вересня студентів готуватимуть до захисту країни – стартує обов’язкова базова загальновійскова підготовка

З вересня в Україні стартує обов’язкова базова загальновійскова підготовка (БЗВП) для студентів закладів вищої освіти, відповідно до змін у Законі України «Про військовий обов’язок і військову службу». Про це нагадує Київський обласний ТЦК та СП.
БЗВП спрямована на формування базових військових навичок у молоді, підвищення рівня національної безпеки та підготовку громадян до захисту країни в умовах сучасних викликів. Програма розроблена з урахуванням досвіду європейських країн і передбачає 300 академічних годин, поділених на два етапи:
Хто проходитиме підготовку:
Теоретичний курс є обов’язковим для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, визнані придатними за станом здоров’я. Жінки, які є придатними до служби, можуть долучитися до практичних занять добровільно, попередньо ставши на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Наслідки відмови: Чоловіки, визнані придатними, які відмовляються від практичної підготовки, можуть бути відраховані з вишу відповідно до законодавства.
Після завершення БЗВП студенти складають військову присягу, отримують сертифікат і військово-облікову спеціальність. Це звільняє їх від обов’язкової базової військової служби, передбаченої для чоловіків віком 18–25 років. Крім того, проходження БЗВП стане обов’язковою умовою для працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.
