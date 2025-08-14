Практика судов
  1. В Украине

В Одессе на СТО произошел конфликт с представителями ТЦК, приехала скорая — что говорят в ТЦК, видео

13:18, 14 августа 2025
В ТЦК заявили, что во время проверки документов один из мужчин пытался скрыться с места происшествия на автомобиле, но был задержан на СТО.
В Одессе в Приморском районе города произошел конфликт с представителями ТЦК на одной из СТО. Подходящие видео распространили местные каналы.

Отмечалось, что в результате конфликта пострадала девушка, также на месте была скорая помощь.

В Одесском областном ТЦК и СП прокомментировали ситуацию, отметив, что во время проверки военно-учетных документов группа лиц оказывала активное сопротивление. Один из мужчин обнаружил агрессию и пытался скрыться с места происшествия на автомобиле. Он был задержан на территории СТО. Как выяснилось, мужчина находится в розыске за нарушение правил военного учета.

Кроме того, во время проверки были обнаружены еще несколько работников СТО, которые также находятся в розыске.

В ТЦК подчеркнули, что некоторые присутствующие гражданские лица пытались физически помешать исполнению служебных обязанностей — применяли силу и агрессивно вели себя.

Информацию о пострадавших во время инцидента в самом ТЦК пока не комментируют.

Одесса ТЦК мобилизация

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

