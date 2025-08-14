Хищение средств киностудии имени Довженко: ВАКС огласил приговор двум фигурантам

ВАКС объявил приговор по делу о хищении более 4,4 млн грн средств киностудии Довженко в Киеве.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 14 августа вынесла приговор бывшему главному инженеру ГП «Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко» и генеральному директору частной компании, которых признали виновными в хищении более 4,4 млн грн средств госпредприятия. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Бывший инженер осужден по ч. 5 ст. 191 УК Украины к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности, сроком на три года, с конфискацией половины принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Экс-директора компании признали виновным по ч. 1 ст. 209 и ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначили окончательное наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с аналогичным запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности, сроком на три года, с конфискацией имущества.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней с момента оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

Детали дела

Следствие установило, что в ноябре 2018 года киностудия объявила тендер на закупку телевизионного и аудиовизуального оборудования. Победителем стала заранее определенная частная компания, договор с которой не предусматривал санкций за задержку поставки.

По условиям контракта оборудование должны были поставить до конца 2018 года, но часть заказа киностудия получила лишь в апреле 2019-го. Несмотря на это, главный инженер способствовал перечислению полной суммы по договору.

В результате предприятие выплатило более 4,4 млн грн за оборудование, которое на тот момент фактически не получило.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.