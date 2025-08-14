Практика судів
  1. В Україні

Розкрадання коштів кіностудії імені Довженка: ВАКС оголосив вирок двом фігурантам

14:12, 14 серпня 2025
ВАКС оголосив вирок у справі про розкрадання понад 4,4 млн грн коштів кіностудії Довженка у Києві.
Розкрадання коштів кіностудії імені Довженка: ВАКС оголосив вирок двом фігурантам
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 14 серпня винесла вирок колишньому головному інженеру ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» та генеральному директору приватної компанії, яких визнали винними у розкраданні понад 4,4 млн грн коштів держпідприємства. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Колишнього інженера засудили за ч. 5 ст. 191 КК України до 7 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на три роки, з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.

Ексдиректора компанії визнали винним за ч. 1 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України й призначили остаточне покарання у вигляді 8 років і 6 місяців ув’язнення з аналогічною забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на три роки, з конфіскацією майна.

Вирок набуде чинності через 30 днів з моменту проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Деталі справи

Слідство встановило, що у листопаді 2018 року кіностудія оголосила тендер на закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання. Переможцем стала заздалегідь визначена приватна компанія, договір з якою не передбачав санкцій за затримку постачання.

За умовами контракту обладнання мали поставити до кінця 2018 року, але частину замовлення кіностудія отримала лише у квітні 2019-го. Попри це, головний інженер сприяв перерахуванню повної суми за договором.

У результаті підприємство сплатило понад 4,4 млн грн за обладнання, яке на той момент фактично не отримало.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ВККС Київ САП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд нагадав ТЦК, що термін «науковий ступінь» стосується саме особи, а не закладів освіти чи наукових установ

Комісія ТЦК відмовила чоловіку у відстрочці на підставі «непідтвердження належності наукової установи до наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь».

Умови відстрочки працівників закладів освіти змінять – що пропонує Кабмін

Уряд запропонував змінити формулювання стосовно того, хто з наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти має право на відстрочку.

«Рада суддів помиляється» — Вища рада правосуддя визнала відсутність статусу судді у Богдана Львова після його звільнення у 2022 році

У Вищій раді правосуддя повідомили, що Рада суддів не розібралася у ситуації зі статусом Богдана Львова та проігнорувала рішення суду.

Студенти, які вийшли за строк освітньої програми, втратять право на відстрочку – законопроект

Більше не можна буде «тягнути» навчання, щоб залишатися в статусі студента заради відстрочки.

Відсутність письмового договору з експертом не є підставою для визнання його висновку недопустимим доказом у кримінальній справі – Верховний Суд

При цьому сторона захисту не зобов'язана попереджати експерта про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Салтан
    Людмила Салтан
    суддя Київського районного суду м. Одеси