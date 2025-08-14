Розкрадання коштів кіностудії імені Довженка: ВАКС оголосив вирок двом фігурантам

ВАКС оголосив вирок у справі про розкрадання понад 4,4 млн грн коштів кіностудії Довженка у Києві.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 14 серпня винесла вирок колишньому головному інженеру ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка» та генеральному директору приватної компанії, яких визнали винними у розкраданні понад 4,4 млн грн коштів держпідприємства. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Колишнього інженера засудили за ч. 5 ст. 191 КК України до 7 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на три роки, з конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.

Ексдиректора компанії визнали винним за ч. 1 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України й призначили остаточне покарання у вигляді 8 років і 6 місяців ув’язнення з аналогічною забороною обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на три роки, з конфіскацією майна.

Вирок набуде чинності через 30 днів з моменту проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

Деталі справи

Слідство встановило, що у листопаді 2018 року кіностудія оголосила тендер на закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання. Переможцем стала заздалегідь визначена приватна компанія, договір з якою не передбачав санкцій за затримку постачання.

За умовами контракту обладнання мали поставити до кінця 2018 року, але частину замовлення кіностудія отримала лише у квітні 2019-го. Попри це, головний інженер сприяв перерахуванню повної суми за договором.

У результаті підприємство сплатило понад 4,4 млн грн за обладнання, яке на той момент фактично не отримало.

