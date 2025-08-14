Получить обезболивающие станет проще — Кабмин упростил правила для аптек

Для аптек, которые могут отпускать наркотические лекарственные средства по рецепту, упростили условия лицензирования.

Кабинет Министров Украины упрощает условия лицензирования для аптек, которые могут отпускать наркотические лекарственные средства по рецепту. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

«Это означает, что пациенты, которым нужны сильные обезболивающие, смогут получить их ближе к дому, без изнурительных поездок на десятки километров. Это вопрос качества жизни людей, особенно тех, кто находится на паллиативном лечении или имеет сложные диагнозы», — заявили в Минздраве.

Постановление с изменениями к лицензионным условиям, которое утвердило правительство, вступит в силу через два месяца со дня публикации.

Согласно действующим требованиям, помещения, которые аптеки используют для хранения таких лекарств, должны быть оборудованы как отдельные комнаты в капитальном здании, оснащенные сейфами или металлическими шкафами, прикрепленными к полу (стене).

По новым требованиям аптеки получат возможность хранить такие препараты в помещениях для хранения лекарств (даже в помещениях, арендованных аптечным заведением) при условии соблюдения требований безопасности.

В Минздраве подчеркнули, что это позволит субъектам хозяйствования работать без расширения или перестройки помещений, что значительно снизит финансовую нагрузку и административные барьеры. Также будет усовершенствован порядок получения лицензии на оборот наркотических средств.

Для пациентов это будет означать, что препараты, назначаемые врачом для амбулаторного лечения, можно будет получить ближе к месту проживания. Люди, которые получают паллиативную или хосписную помощь на дому, будут иметь лучший доступ к необходимым обезболивающим на срок до 30 дней, а количество аптек, отпускающих такие препараты, увеличится, добавили в Минздраве.

