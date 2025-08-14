Отримати знеболювальні стане простіше — Кабмін спростив правила для аптек

Для аптек, котрі можуть відпускати наркотичні лікарські засоби за рецептом, спростили умови ліцензування.

Кабінет Міністрів України спрощує умови ліцензування для аптек, котрі можуть відпускати наркотичні лікарські засоби за рецептом. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

«Це означає, що пацієнти, які потребують сильних знеболювальних, зможуть отримати їх ближче до дому, без виснажливих поїздок за десятки кілометрів. Це питання якості життя людей особливо тих, хто перебуває на паліативному лікуванні або має складні діагнози», - заявили у МОЗ

Постанова зі змінами до ліцензійних умов, яку ухвалив уряд, набуде чинності за два місяці з дня опублікування.

Згідно з чинними вимогами, приміщення, які аптеки використовують для зберігання таких ліків, мають бути облаштовані як окремі кімнати в капітальній будівлі, обладнані сейфами або металевими шафами, прикріпленими до підлоги (стіни).

За новими вимогами аптеки отримають можливість зберігати такі препарати в приміщеннях для зберігання ліків (навіть у приміщеннях, орендованих аптечним закладом) за умови дотримання вимог безпеки.

У МОЗ підкреслили, що це дозволить суб’єктам господарювання працювати без розширення чи перебудови приміщень, що значно знизить фінансове навантаження та адміністративні бар’єри. Також буде удосконалений порядок отримання ліцензії на обіг наркотичних засобів.

Для пацієнтів це означатиме, що препарати, які призначаються лікарем для амбулаторного лікування, можна буде отримати ближче до місця проживання. Люди, які отримують паліативну або хоспісну допомогу вдома, матимуть кращий доступ до необхідних знеболювальних на термін до 30 днів, а кількість аптек, які відпускають такі препарати, збільшиться, додали у МОЗ.

