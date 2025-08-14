В Одесі на СТО стався конфлікт з представниками ТЦК, приїхала швидка — що кажуть у ТЦК, відео

У ТЦК заявили, що під час перевірки документів один із чоловіків намагався втекти з місця події на автомобілі, але його затримали на СТО.

В Одесі у Приморському районі міста стався конфлікт з представниками ТЦК на одній з СТО. Відповідні відео поширили місцеві канали.

Зазначалося, що внаслідок конфлікту постраждала дівчина, також на місці була швидка допомога.

В Одеському обласному ТЦК та СП прокоментували ситуацію, зазначивши, що під час перевірки військово-облікових документів група осіб чинила активний опір. Один із чоловіків проявив агресію й намагався втекти з місця події на автомобілі. Його затримали на території СТО. Як з’ясувалося, чоловік перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

Крім того, під час перевірки було виявлено ще кількох працівників СТО, які також перебувають у розшуку.

У ТЦК підкреслили, що деякі присутні цивільні особи намагалися фізично перешкодити виконанню службових обов’язків — застосовували силу та агресивно поводилися.

Інформацію щодо постраждалих під час інциденту в самому ТЦК наразі не коментують.

Нагадаємо, що з 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час виконання своїх службових обов’язків і наразі, за даними оборонного відомства, приблизно 85% працівників ТЦК та СП уже забезпечені бодікамерами.

