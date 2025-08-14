Відповідальність за порушення у сфері донорства крові посилять – Кабмін схвалив законопроект

Кабінет Міністрів України підтримав проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорства крові та компонентів крові».
Документ передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України в частині посилення відповідальності за порушення вимог у цій сфері.
Зокрема, пропонується викласти статтю 45-1 КУпАП у новій редакції та встановити адміністративну відповідальність за:
