Відповідальність за порушення у сфері донорства крові посилять – Кабмін схвалив законопроект

Законопроектом пропонується внести зміни до КУпАП та до ККУ в частині посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорства крові та компонентів крові.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України підтримав проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері донорства крові та компонентів крові».

Документ передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України в частині посилення відповідальності за порушення вимог у цій сфері.

Зокрема, пропонується викласти статтю 45-1 КУпАП у новій редакції та встановити адміністративну відповідальність за:

порушення технологічного процесу заготівлі, тестування, переробки та зберігання донорської крові і її компонентів;

за розподіл та реалізацію донорської крові та компонентів крові, призначених для трансфузій, посадовими особами субʼєктів системи крові не уповноваженими закладами охорони здоровʼя, що надають послуги з трансфузії крові та/або компонентів крові, будь-яким особам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.