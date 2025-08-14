Ответственность за нарушения в сфере донорства крови усилят – Кабмин одобрил законопроект

Кабинет Министров Украины поддержал проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере донорства крови и компонентов крови».
Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины в части усиления ответственности за нарушение требований в этой сфере.
В частности, предлагается изложить статью 45-1 КУоАП в новой редакции и установить административную ответственность за:
