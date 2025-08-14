Україна повернула з російського полону 84 особи — військових та цивільних, фото

84 українців повернулися додому з полону в результаті обміну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 14 серпня відбувся новий обмін — додому повернулося 84 людини.

«Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація.

Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя. Вдячний усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених», - заявив він.

