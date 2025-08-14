В Україні зв’язок буде навіть там, де немає мережі – Юлія Свириденко

Україна першою у світі тестує технологію Starlink Direct to Cell для прямого супутникового зв’язку.

Україна стала однією з перших країн, де запущено технологію Starlink Direct to Cell, що забезпечує зв’язок через супутник без потреби в антенах чи додатковому обладнанні, лише за допомогою 4G і SIM-карти. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Тестування нової технології провели перший віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спільно з генеральним директором Київстару Олександром Комаровим. Уже восени 2025 року Київстар планує запустити перший етап проЕкту, який дозволить надсилати SMS із будь-якої точки України, що перебуває під контролем.

«Під час війни, коли ворог цілеспрямовано б’є по енергетиці та зв’язку, а окремі громади ризикують опинитися в інформаційній ізоляції, така технологія — це питання не лише комфорту, а й безпеки», – зазначила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

